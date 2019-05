Jubel hos Frp da Siv Jensen hyllet Listhaugs comeback

Av NTB-Birgitte Iversen og Bibiana Piene

Salen brøt stadig ut i spontan applaus da Siv Jensen holdt sin innledningstale til Frps landsmøte på Gardermoen fredag.

Og aller størst var jubelen da Jensen kunne ønske Sylvi Listhaug velkommen tilbake i regjeringen som ny eldre- og folkehelseminister, bare litt over ett år etter at hun ble presset til å gå av som justis- og beredskapsminister.

– Jeg er så utrolig glad og stolt over å si at det er Sylvi som skal stå aller øverst på barrikadene for at eldre mennesker i Norge skal få en varm, verdig og valgfri eldreomsorg, sa Jensen til landsmøtet, som svarte med stående ovasjoner.

Listhaug gikk av som statsråd 20. mars i fjor etter en strid som startet med at Listhaug la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Listhaug velges som ny nestleder i partiet søndag og anses nå som Jensens mest sannsynlige arvtaker.

– Sårt uten egne barn

Jensen, som blir 50 år i sommer, og som har ledet Frp i 13 år, holdt en sjelden personlig tale.

– I år har jeg brukt mye tid på å reflektere over hva som har formet meg til den jeg har blitt. Valgfrihet er for meg en kjerneverdi, fra de små tingene i livet, til de store livsvalgene vi tar, sa Jensen, som kom med en personlig innrømmelse fra sitt eget liv:

– Jeg har valgt å leve alene. Jeg har ikke fått barn. Jeg er utrolig glad i mine tantebarn, men det har vært sårt for meg at jeg ikke har kunnet gi mamma enda et barnebarn. Men det har vært mitt valg, sa Frp-lederen.

Partilederen skal feires av landsmøtet lørdag.

Vil rive bomstasjoner i år

Jensen kom med flere lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett i talen: Blant annet en tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem, som innebærer at staten tar halve regning dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sykehjem.

Saken ble først omtalt i VG torsdag.

Jensen varslet også at regjeringen vil bruke 200 millioner kroner i år til å rive bomstasjoner, doble tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning og innføre fradrag slik at store bomutgifter kan skrives av på skatten.

Til stor jubel kunne hun også fortelle at 1. juli fjernes engangsavgiften på alle biler som er over 20 år gamle.

Landsmøtet har i år profilert seg som landsmøtet for veteranbiler og andre spesielle biler, blant annet ved å reservere de beste parkeringsplassene foran landsmøtehotellet til slike biler.

– Neste år håper jeg derfor at parkeringsplassen fylles av enda flere vakre, historiske biler, sa Jensen.

Bekymret for Oslo

Partilederen var innom en rekke temaer i talen sin. Hun hyllet blant annet landets oljearbeidere og lovet at Frp vil kjempe mot å stenge Norges olje- og gassvirksomhet.

Frp-lederen fortsatte sin harde retorikk mot IS-krigere og IS-mødre og sier partiet vil «snu hver stein» for å hindre dem i å komme tilbake til Norge.

Hun advarte også om kriminalitetsutviklingen i Oslo og sa hun frykter hovedstaden vil miste kontrollen.

– Hovedstaden vår er en tryggere by enn andre byer av denne størrelsen i Europa. Men klokken tikker. Andre storbyer har vært på det stadiet der Oslo er nå, men har mistet kontrollen, sa Jensen.

Klimaspørsmål og internasjonale spørsmål glimret imidlertid med sitt fravær i talen.

Landsmøtet pågår gjennom helgen, og partiet skal behandle en rekke saker, blant annet en resolusjon om barn av IS-foreldre og forslag knyttet til bompenger og tvungen vaksinering. (NTB)