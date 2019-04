Jordskjelvet i Finnmark: Anette (54) kjente et voldsomt drønn

Lørdag ble det registrert et jordskjelv med styrke på 3,2 i Karasjok. Men skjelvet kunne merkes godt også i Lakselv, som ligger syv og en halv mil lenger nord.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg satt her på selveste påskemorgen og drakk kaffe. Så kjente jeg plutselig et voldsomt drønn, det rista skikkelig og svinglampene beveget på seg, forteller Anette Sandslett fra Lakselv.

– Ringte du rett til jordskjelvvakta da?

– Nei. Jeg visste ikke at det fantes en slik vakt.

På nettsiden jordskjelv.no, som drives av forskningsinstitutt og jordskjelvoperatør Norsar, har de en egen jordskjelvvakt. Han som har tittelen denne påsken er seniorforsker Andreas Wüstefeld.

– Finnes det virkelig en egen jordskjelvvakt?

– Ja. Det er telefonen du kan ringe hvis du tror du har opplevd et jordskelv. Og så ser vi på sensoren og vi ser noen ting.

– Er det mange som har ringt i dag?

– Bare journalister.

– Hvor ofte er det noen ringer?

– Bare én gang i uken.

– Og hvor ofte er det jordskjelv?

– Omtrent én gang i måneden.

– Så én av fire har rett. Hva ringer de andre for?

– Ofte kommer det fra et steinbrudd.

– Hvordan finner du ut av om en ristning er et faktisk jordskjelv eller bare arbeid i et steinbrudd?

– Da lokaliserer vi ristningen. Så ser vi på satelittbildet om det er midt i et steinbrudd.

– Tilbake til Finnmark, hvor ofte er det faktiske jordskjelv her?

– Omtrent en gang i året, i denne størrelsen her. Så det er relativt vanlig. Og så må jeg presisere at det er jordskjeld i Norge omtrent hver eneste dag, men det er sjelden at folk kan merke dem, avslutter Wüstefeld.