Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppretter tilsynssak etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sammen med tillitsvalgte har sendt inn en bekymringsmelding om bemanningen ved barselavdelingen på Rikshospitalet og ved fødeavdelingene A og B på Ullevål, skriver fagbladet Sykepleien.

– De ansatte er så presset på bemanningssiden at de er livredde for at det skal gå galt, sier fylkesleder Line Orlund i NSF Oslo til Sykepleien.

– Vi må sikre at gravide i Oslo har et forsvarlig fødetilbud. Slik er det ikke nå, sier Orlund.

– Oppgitt og slitent personale

Sykepleien gjengir en oppsummering som en fortvilet jordmor har skrevet til en tillitsvalgt etter en aftenvakt:

«Møtte et oppgitt og svært slitent personale. Økt antall induksjoner fra i går uten at utstyr var på plass, og ingen økning av personalet.»

Aftenvakten besto av to jordmødre og en jordmorstudent, og jordmoren mener at vakten ikke var faglig forsvarlig overfor pasientene. Hun forteller at hun ikke fikk tid til å lytte på fosterlyden på en pasient som skulle reise hjem og som var innlagt på grunn av svangerskapsforgiftning. Dagvaktene hadde heller ikke hatt tid til å lytte.

Høyt blodtrykk hos en barselpasient som var forløst med keisersnitt på grunn av alvorlig svangerskapsforgiftning ble ikke rapportert til jordmoren, ettersom medisinstudenten ikke skjønte behovet, skriver jordmoren. «Jeg oppdaget det ved en tilfeldighet.»

Hun forteller videre at hun ikke hadde tid til pasienter som lå med et stort informasjonsbehov og ikke rakk å lytte på fosterlyden eller spørre pasientene om de kjente normalt med liv fra fosteret. Hun hadde heller ikke tid til å spise eller gå på toalettet.

– Slike historier gir et godt bilde av situasjonen. Jordmødrene og barnepleierne beveger seg hele tiden på grensen av hva som er forsvarlig. Da kan feil fort skje, konstaterer Orlund overfor Sykepleien.

Desperat forsøk

Ifølge Orlund er bekymringsmeldingen fra NSF Oslo og tillitsvalgte et desperat forsøk på å finne løsninger før noe alvorlig skjer.

– Skulle det verste skje, vil ikke de ansatte ha på seg at de ikke har meldt ifra om forholdene, sier hun til Sykepleien.

Jordmødre og barnepleiere på Rikshospitalet og Ullevål har i flere meldinger til ledelsen redegjort for at driften til tider er uforsvarlig, ifølge Sykepleien. På Ullevål har jordmødrene i tidsrommet fra 1. januar til 30. april måttet avvise 52 gravide kvinner. Det er tre ganger så mange som i fjor til samme tid, skriver bladet.

2. juli sendte Fylkesmannen brev til administrerende direktør ved OUS om at de oppretter tilsynssak. Ingen i ledelsen ved Kvinneklinikken eller fødeavdelingen ved OUS ønsker å kommentere saken før Fylkesmannen har gitt sin konklusjon, skriver Sykepleien .

