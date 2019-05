Jonas parodierer Vy. Nå har han fått advokaten deres på nakken.

«Vår kjernevirksomhet er ledelse», tvitret @VyTravel fredag i forrige uke.

«Vy tilbyr opplevelser. Transport vil alltid være sekundert og kun et middel for å oppnå målet om god ledelse og tidsriktige opplevelser.», skrev kontoen senere.

Og med den slags spøkefulle stikk til konsulentspråk og det dyre navneskiftet til nasjonens statseide togselskap har den parodiske twitterkontoen til Jonas Ali Ghanizadeh fått langt flere følgere på Twitter enn Vys offisielle. Og dessuten mer medieoppmerksomhet.

NRKs teknologinettsted NRKBeta skreiv om kontoen tirsdag. I den uttalte Vys pressesjef Åge-Christoffer Lundeby at han ikke liker parodien.

– Han utgir seg bevisst for å være noen andre enn den han er. Der er det noen regler som man kanskje bør tenke på, sier Lundeby til NRKBeta.

Sykdomstegn

Og i dag, på selveste 1. mai, tok advokaten til Vy opp telefonen og ringte Ghanizadeh.

– Jeg sto og solgte vafler på 1. mai-markeringa i Vadsø da han ringte, forteller Ghanizadeh, som er aktiv SV-er i Finnmarks-kommunen, til Dagsavisen.

På telefonen var foretaksadvokaten til Vy.

– Han sa de i utgangspunktet hadde en tilbakelent holdning til dette med vitsing, men mente jeg misbrukte logoen, og skapte misforståelser om hva som er ekte. Jeg blir litt målløs, sier Ghanizadeh.

– Jeg tror vi må ta det som et slags sykdomstegn, legger han til.

Mannen bak parodikontoen forteller at Vy kom med et konkret krav, det var at han skulle fjerne Vy-logoen fra parodikontoen.

– Men jeg burde ha lov til det i demokratiet Norge! Å kødde med et navnebytte og med konsulentspråk, sier han.

Redd for å miste huset

– Hvordan reagerte du?

– Umiddelbart blir man jo litt sånn ... shit, kommer jeg til å miste huset? Har jeg dratt vitsen for langt? Men det blir jo en prinsippsak. Jeg blir gira på å kjempe tilbake. Det er ikke greit å true noen til taushet, sier han.

– Samtidig blir jeg jo litt bekymret for å bli en evig gjeldsslave til det norske togforetak. Ikke at det blir så mye skinner om de tvangsselger leiligheten, legger han til.

Vy vil ikke svare

Vy er ikke særlig interessert i å uttale seg til Dagsavisen om denne saken. Vi ringer advokaten og blir videresendt til kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby. Men han vil ikke kommentere at de har ringt Ghanizadeh.

Lundeby henviser til intervjuet i NRKBeta, og ellers er alt han vil si følgende:

– De benytter vår logo. Og det liker vi ikke.

Mener Vy dummer seg ut

Vytravel-kontoen bruker altså logoen til det ekte Vy i sin parodi. Men det er ikke nødvendigvis noe problem. Det mener i hvert fall opphavsrettsekspert, advokat og Twitter-bruker Olav Torvund.

– Det er vanskelig å se at de gjør noe ulovlig, mener Torvund.

– Når det gjelder varemerker har man enerett til å bruke dem i næringsvirksomhet. En sånn parodikonto som dette kan vanskelig sies å være næring. Jeg kan ikke se at de har noe å fare med der, sier han.

– Hva med opphavsretten til logoen?

– Nei, hvis det skal være opphavsrettslig vernet forutsetter det at logoen er resultat av selvstendig skapende innsats. Noen har jo allerede påpekt en slående likhet til logoen for Ski-VM i 1982. At den skulle ha beskyttelse som åndsverk kan jeg vanskelig tenke meg, sier Torvund.

Advokaten mener det er vanlig for store selskaper å prøve å skremme folk med advokater og antyde at dette kan bli dyrt. Han sier strategien til Vy er minner om det.

– Vy har jo dummet seg ut nok fra før, så hvorfor skal de gjøre dette i tillegg, spør han.

– Hva bør Ghanizadeh gjøre?

– Han bør i hvert fall ha litt is i magen. De truer med å gå til sak, men det er jo en lang og omstendelig prosess. Jeg tror alt de oppnår er å dumme seg ut enda mer enn de allerede har gjort, sier Torvund.