Av: Jo Moen Bredeveien og Bjørn Steinar Kristiansen

I et svar til Stortinget har helseminister Bent Høie (H) erkjent at han har bedt embetsverket i departementet se på hva som skal til for å endre abortloven for å komme KrF i møte.

Det skjer etter at Høie selv, statsminister Erna Solberg (H) og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) alle har sagt i Stortinget at regjeringen ikke jobber med å endre abortloven.

– Vi kommer til å holde statsministeren ansvarlig for det hun har sagt i Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Lei av hatteleken

– Erna Solberg har sagt at hun bare svarte på spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad i KrF om abortloven og at hun svarte som Høyre-leder, ikke som statsminister. Det, viser det seg nå, er feil, sier Støre.

Bent Høies svar til Stortinget viser at Erna Solberg har fått innspill fra embetsverket i departementet, sier Støre.

– Og det er et embetsverk hun ikke har tilgang til som Høyre-leder, men som statsminister.

Støre er oppgitt over hatteleken som ulike statsråder driver i regjeringen Solberg. Nå er leken tatt et skritt lenger, mener han:

– Til nå har vi sett at Frp er én versjon i Stortinget og en annen i regjering. Nå har vi en statsminister som opptrer på samme måte: Høyre-leder i et øyeblikk, statsminister i det neste.

– Svekker det tilliten til det politiske systemet?

– Tilliten til systemet er høy. Men det er jo blant annet fordi vi setter foten ned når regjeringen opptrer som den gjør i denne saken.

– Vis kortene

Støre mener Solberg og Høie nå bør spille med åpne kort.

– Jeg har en konkret utfordring til Bent Høie: Jeg vil be ham dele det arbeidet han har fått om mulige endringer i abortloven med offentligheten, med Stortinget. Da vet vi hva dette handler om, sier han.

– KrF vil endre abortlovens paragraf 2c. Om de får gjennomslag for det, vil det arbeidet Bent Høie har satt embetsverket til å gjøre, bli brukt som grunnlag for det gjennomslaget. Derfor ber jeg Høie dele den vurderingen han har fått med Stortinget, sier Støre.

SV: Ren feilinformasjon

Også SV reagerer på regjeringens opptreden i saken.

– Mye tyder på at Erna Solberg har lurt Stortinget. Da hun svarte på spørsmål i Stortingets spørretime, var hun forurettet og sur fordi hun ble spurt om abortloven som statsminister. Så viser det seg at regjeringen jobbet med saken, til tross for at hun blånektet på Stortingets talerstol, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det er alvorlig, mener SV.

– Det er ren feilinformasjon. Vi mener det er en opplagt sak for kontrollkomiteen. Jeg er svært overrasket over at Solberg, som allerede er i trøbbel på grunn av feilinformasjon til Stortinget, tør å sette i gang et skuespill som det vi så i spørretimen, sier Lysbakken.

Han stiller seg bak Støres utfordring til Høie:

– Jeg mener det er riktig at Stortinget får innsyn i det arbeidet som Høie har brukt embetsverket til å gjøre når det gjelder endringer i abortloven.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er tydelig i sin tale:

– Det er en skandale. Dette viser at det ikke bare er KrF som har jobbet for å endre abortloven. Også krefter innad i regjeringen har forberedt en framtidig endring. Høyre har lovet å ikke svekke abortloven, så dette er å gå bak ryggen på velgerne, sier han.

Moxnes mener det er en selvfølge at regjeringen deler arbeidet med Stortinget.

– Her har det foregått et skittent spill i kulissene, så nå må alle kortene på bordet, sier han.

Høie sier nei

Men Bent Høie vil ikke etterkomme ønsket fra de tre.

– Regjeringen søker i all hovedsak å praktisere meroffentlighet fordi vi ønsker å være åpne om vårt arbeid, men det betyr ikke at alt kan gis ut. For å sikre en forsvarlig saksbehandling, er det nødvendig at interne dokumenter forblir interne, både i departementet og mellom departementene, skriver han i en mail.

Han skriver også at han har benyttet seg av kompetansen i departementet til juridisk hjelp rundt spørsmålet om eventuelle endringer i abortloven og at dette er helt vanlig prosedyre.

Dagsavisen fikk ikke svar fra Statsministerens kontor i går. Til NTB sa Erna Solberg:

– Ap forsøker å vri sitronen og snakker med store adjektiver.

Solberg avviser å ha feilinformert Stortinget.

– Jeg visste ikke hva han [Bent Høie, journ.anm.] hadde gjort for å forberede dette spørsmålet. Dette har Bent gjort på bakgrunn av Knut Arilds tale.