– Jeg synes det er en spennende idé å sette ytringsfriheten i vårt teknologi- og mediesamfunn på dagsorden, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han er åpen for forslaget til Agenda-leder Trygve Svensson, som i dagens Dagsavisen tar til orde for å sette ned en ny ytringsfrihetskommisjon. Svensson mener framveksten av sosiale medier har endret hvordan vi snakker til hverandre og er bekymret for at mange vegrer seg for å delta i offentlige debatter i frykt for å bli hetset.

Kommentarfeltene

– Sosiale medier påvirker absolutt hele bredden av samfunnet, og det kan godt være at 90 prosent av det er positivt. Men vi vet også at det fører til fragmentering og polarisering – og en mekanisme der de som roper høyest og sintest, får forrang foran en sliten majoritet, sa Svensson i avisen tirsdag.

Også Støre mener dette er noe som bør undersøkes nærmere. Han viser til at Ap har satt ned et utvalg som blant annet skal se på hvordan samfunnet forholder seg til nettdebatter.

– De skal se på hvordan vi håndterer ytringer på nettet, og særlig det som skjer i kommentarfeltet og som gjør at engasjerte mennesker trekker seg fra offentligheten fordi de ikke orker det, sier Støre.

Ap-politiker Tonje Brenna er én av dem som har vurdert å trekke seg tilbake på grunn av netthets. Det skjedde etter at hun i fjor skrev et innlegg på Facebook om retusjering av barnebilder. Det resulterte i over 300 meldinger av ubehagelig og hetsende karakter.

– Spennende

Støre vil ikke slå fast at en ny ytringsfrihetskommisjon er svaret, men sier til Dagsavisen at han heller ikke vil lukke døra for tanken. Forrige kommisjon av samme slag leverte sin rapport i 1999, lenge før noen hadde hørt om Facebook.

– En levende debatt om ytringsfrihet i en så omskiftelig tid som nå, synes jeg er spennende, sier Støre.