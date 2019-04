Det bekrefter Støres rådgiver Siri Storstein Hytten overfor TV 2. Saken ble ferdig etterforsket av politiet i mars. Forelegget på 9.000 kroner var for brudd på bruk av håndholdt mobil og medvirkning til brudd på skiltforskriften.

Støre bekrefter at han har fått en straffereaksjon for å ha brutt trafikkreglene – med NRK om bord i bilen. Lovbruddene ble fanget på film av NRKs dokumentarteam som var med Arbeiderparti-lederen i forbindelse med dekningen av KrFs retningsvalg.

– Jeg ble anmeldt etter at NRK i fjor høst filmet at jeg brøt trafikkreglene. Saken er nå ferdig behandlet og endte opp med at jeg ble ilagt forelegg. Det er bare rett og rimelig at jeg får en reaksjon etter brudd på trafikkreglene, og jeg har akseptert forelegget, skriver Støre i en tekstmelding til TV 2.

Det ene forholdet gjelder bruk av håndholdt mobiltelefon. Støre tastet på den mens han kjørte bil i Hallingdal og fiklet med mobilen da han startet og avsluttet en samtale. Samtalen ble tatt på høyttaler.

Fire dager senere satt han i bilen sammen med sin rådgiver Siri Storstein Hytten mens hun kjører ut av Oslo sentrum. Støre ba Hytten bryte regler om påbudt kjøreretning og kjøre der det er skiltet forbudt