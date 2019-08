Se liste nederst i saken

Selv om det er lokalvalgkamp er partilederne ivrige etter å reise land og strand rundt for å støtte sine lokale kandidater i valgkampen, og de fleste bruker først og fremst fly for å komme seg rundt.

Dagsavisen har spurt alle de ni partiene som er representert på Stortinget hvor mye partilederen deres har planlagt å fly i valgkampens siste måned.

Statsminister Erna Solbergs flyplaner fikk vi ikke innsikt i, begrunnelse fra statsministerens kontor at de ønsket å holde kortene tett til brystet. Oversikten med partilederne inkluderer derfor ikke Høyre.

Støre: Lange avstander i nord

Denne valgkampen er det Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som er mest på vingene.

– I valgkampen er det viktig for meg å støtte våre flotte ordførere og listekandidater rundt omkring i landet. Da blir det mer reising enn vanlig, sier Støre til Dagsavisen.

Tirsdag var han både høyt og lavt under sitt besøk i Mosjøen, hvor han fikk teste en 700 meter lang zipline. Rundturen i Nord-Norge fortsetter de neste dagene. Ap jobber hardt denne valgkampen for å holde posisjonen sin i nord, hvor Senterpartiet har gjort det skarpt på målingene.

Spesielt når han reiser i nord, er det nødvendig å bruke fly, mener Ap-lederen.

– Jeg tar tog når jeg kan, bil der det trengs og fly når jeg må, men nå er jeg på reise i Nordland og Troms, og da blir det mange flyreiser på grunn av de lange avstandene. Ellers er flere av flyreisene knyttet til debattsendinger som er lagt utenfor Oslo, sier Støre.

Foruten om Bergen er Stavanger det stedet som får mest besøk av partitoppene denne valgkampen.



Ap-leder Jonas Gahr Støre og ordførerkandidat i Vefsn kommune, Rune Krutå, i zipline over Vefsna under besøket til Mosjøen i Nordland tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix



Reisebudsjett under 10.000

Alle partilederne skal møte hverandre til debatt både i Bergen og Trondheim i valgkampens innspurt.

Det er også årsaken til at MDGs nasjonal talsperson Une Aina Bastholm valgte å unne seg en flytur denne valgkampen, fra Bergen til Trondheim.

– Det var for at jeg skulle få mer tid til å bli uthvilt og forberedt til den siste debatten, forklarer hun.

Hun har totalt elleve reiser med buss eller tog denne valgkampen, til totalt 8.500 kroner.

Partiets andre nasjonale talsperson, Arild Hermstad, skal også ut å reise. Han har seks togreiser, tre bussreiser, en biltur, en fergetur og en flyreise planlagt.

– Hvordan er det å drive valgkamp uten å fly?

– Det betyr litt flere timer på tog, og at de som hjelper meg å planlegge reisene har en ganske stor jobb, sier Bastholm.

At det er mer tidkrevende å ta toget, plager ikke MDG-talspersonen.

– Det har jeg alltid likt. Da får jeg arbeidsro og tid til å tenke litt lengre tanker, sier hun.

MDG-toppen mener også at politikernes reisevalg har en viktig symbolsk verdi.

MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm.

– Det er positivt å vise at det er mulig å ta mer miljøvennlig valg i hverdagen, slik mange valgte å gjøre etter flyskam-debatten nå i sommer.

Hun synes det er rart at statsminister Erna Solberg i sommer uttrykte til NRK at nordmenn burde fly med god samvittighet.

– Det viser en redsel for å gå inn i privatsfæren til folk, men jeg mener hun med det undervurderer velgerne. Vi nordmenn tåler å få høre at noen valg er bedre for felleskapet enn andre, sier Bastholm.

– Men Erik Solheim, som nå er medlem hos dere, har også sagt at folk ikke burde kjenne på flyskam. Hva tenker du om det?

– Det er ikke min jobb å irettesette enkeltpersoner, og Erna Solberg har en helt annen rolle som statsminister, sier MDG-toppen.

Se hvor mange flyreiser partilederne har planlagt her: