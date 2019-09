Arbeiderpartiets landsstyre er tirsdag og onsdag samlet på Folkets hus for å starte evalueringsarbeidet etter Aps dårligste kommunevalg noensinne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt til Dagsavisen at selv om en oppslutning på 24,8 er for svakt, så er han ikke umiddelbart enig i at lokalvalget var dårlig for Ap.

– Vi ble stående i en knipetang

I sin tale til landsstyremøte var han tydelig på at han tar valgresultatet alvorlig.

– Dette er tall som bør synke tungt i oss. Det er alt for dårlig, sier Støre.

Med 24,8 prosents oppslutning var Ap partiet som hadde desidert størst tilbakegang, sammenlignet med det gode valgresultatet i 2015 på 33 prosent.

– Vi kan aldri slå oss til ro med at dette er den nye normalen, sa Ap-lederen.

Han trakk spesielt fram partiets fall i distriktene, særlig i nord.

– Vi klarte ikke gjennomføre strategien om å være nære folk der der de lever. Vi klarte ikke målbære frustrasjonen i deler av Norge, som opplever et ras av reformer.

Ap-lederen gjentok analysen om at Ap i byene tapte på at den store konfliktlinjen sto mellom klima og bom.

– Vi ble stående i en knipetang. Det er Raymond og hans program som har gitt Oslo renere luft. Likevel vendte velgerne seg en annen vei.

– Det er et blinspor

Støre advarte samtidig mot å starte en samarbeidsdebatt internt i partiet. Ap har blitt utfordret på om de vil formalisere et samarbeid også med Rødt og MDG etter 2021.

– Det er et blinspor og det er et feilspor, sa partilederen.

Om veien mot 2021 viste han til fire sentrale politikkområder for Ap framover: Velferdspolitikk, arbeid, distrikt og klima.

Støre pekte på at hovedutfordringen framover blir å forene klimakravene fra de unge og industriinteressene i fagbveglesen.

– Dette er risikosport, men det skal vi ikke vike unna, sier Ap-lederen.

– Hvis ikke vi kan gjøre dette, så er det ingen andre som kan gjøre det, mener Støre, som kom med et lite stikk til Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Vårt budskap til dine medlemmer er at alt ikke kommer til å være som før.