Innenriks

– Ja, det er fint å lykkes, sier Dale.

Torsdag kunne han legge fram enighet om en millionpakke i krisehjelp til bøndene sammen med svært fornøyde bondeorganisasjoner.

Landbruksministeren ville ikke utdype noe mer om jobben som samferdselsminister som venter etter at Ketil Solvik-Olsen (Frp) trakk seg fredag.

Les også: Bøndene får 525 millioner kroner i krisepakke

– Men jeg kan si at det er synd at Solvik-Olsen går av. Han har vært en strålende samferdselsminister. Men ut over det så kommenterer ikke jeg rykter om eventuelt nye jobber, sier han.

Statsminister Erna Solberg varslet torsdag at det blir endringer i regjeringen, og at detaljene i dette vil bli gjort kjent etter statsråd på fredag.

Flere kilder bekrefter at Dale går fra Landbruksdepartementet og overtar Samferdselsdepartementet etter Solvik-Olsen som har bestemt seg for å følge med ektefellen som har fått seg jobb i USA.

Samtidig sier kilder at Bård Hoksrud (Frp) blir ny landbruksminister og Kjell-Børge Freiberg (Frp) ny olje- og energiminister etter Terje Søviknes, som også har bestemt seg for å forlate rikspolitikken.

(NTB)