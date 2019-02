NRK-suksessen «Heimebane» er klar med ny sesong, som starter søndag 17. februar. I serien spiller John Carew fotballstjernen Michael Ellingsen, tidligere utenlandsproff og nå hjelpetrener i en vestlandsklubb. Mandag var det presselansering på «Heimebane 2» med skuespillerne og serieteamet tilstede, inkludert hovedrolleinnehaverne Ane Dahl Torp og John Carew.

Ett av temaene som tas opp i andre sesong av serien, er homofili i toppfotballen.

– Det er nok etpar jeg har møtt på min reise i fotballen som kan ha vært homofile. Jeg har en anelse, sier John Carew til Dagsavisen.

– Men de snakket ikke om det, og har heller ikke sagt noe om det i ettertid. Det er synd at de ikke bare kunne komme ut med det, at de måtte holde det inne, sier Carew. Han er en av norsk fotballs mest suksessrike spillere gjennom tidene, med en omfattende utenlandskarriere, med spill for klubber som Valencia, Besiktas, Lyon og Aston Villa, til han avsluttet i West Ham i 2012.

– Hvorfor har det vært så få åpent homofile i toppfotballen?

– I et garderobemiljø slik jeg opplevde det - og det er ikke så lenge siden jeg la opp - tror jeg det er vanskelig for en som er homofil å stå fram. Man føler egentlig ikke at det er rom for det. Så jeg skjønner at det kan være vanskelig, sier Carew.

Ane Dahl Torp og John Carew i «Heimebane 2». Foto: Motlys/NRK

– Jeg håper det at «Heimebane» tar opp temaet, at media skriver om det, putter noen tanker i hodet på folk og gjør at folk snakker om det. Det er positivt. Det gjør at vi kan se en framtid der sånne ting ikke er et problem, sier John Carew. Han mener «Heimebane» sin fremstilling av fotballmiljøet er troverdig:

– «Heimebane» har gjort det bra fordi serien tar opp interessante temaer som folk kjenner seg igjen i. Fotball er plattformen, men til syvende og sist dreier det seg om så mye annet. Samtidig kommer man på innsiden av endel ting man vanligvis ikke får innsyn i: Hvordan ting fungerer i en klubb, hvordan garderobemiljøet er - alt dette er bra gjengitt i serien. Det kan jeg skrive under på, sier Carew.

Serieskaper: - Ensomt å være homofil i fotballen

En av handlingslinjene i andre sesong starter med at daglig leder for Varg ILs får høre rykter om at han har et homofilt forhold til en av spillerne på laget. Det fører til at flere av karakterene i serien blir nødt til å forholde seg til problemstillingen homofili i fotballen, forteller serieskaper Johan Fasting:

– Vi har ikke vært ute etter å lage debattinnlegg om homofili i toppfotballen, vi er først og fremst interessert i det emosjonelle aspektet ved denne problemstillingen. Sesong to av «Heimebane» handler mye om ensomhet, og ingenting er mer ensomt enn å være homofil i toppfotballen i 2018. Homofili er poenbart noe som berører magen i fotballen, men som ingen snakker om, sier Fasting.

– Homofili i fotballen har vært et samtaleemne for oss i «Heimebane» helt siden starten, men vi fant det riktig å vente til sesong to med å introdusere temaet i serien, sier Fasting.

I sommer ledet tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft et seminar om homofili i fotballen, som del av Pride-uka 2018.

– Jeg kjenner mange spillere som er homofile, men som ikke har turt å stå fram, sa Fjørtoft til Dagsavisen i forbindelse med seminaret.

– Fotballen er en fin arena for inkludering og likestilling, men likestilling handler ikke bare om menn og kvinner. Det handler om hudfarge og om de homofiles rettigheter også, sa Fjørtoft, og slo fast:

– Fotballen og kirka er de to mest homofobe arenaene vi har. Kirka er jeg ute av, men fotballen kan jeg ikke slutte med, sa Fjørtoft.

