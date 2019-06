Jo mer du kjøper, desto travlere er arbeidsdagen til Ole

Av Eline Lønnå, FriFagbevegelse

Truckene danser rundt på gulvet i den hangarliknende bygningen på Alnabru i Oslo, de bukserer seg elegant og med millimeterpresisjon mellom esker som inneholder alt fra gressklippere og bildekk til kattesand og lampeskjermer. Men dette som for et utrent øye kan se ut som et lager i fullt kaos, er absolutt ikke et lager. Det er en superstrukturert terminal for et av landets store spedisjonsfirmaer, DB Schenker.

Høyt tempo

Spedisjon kommer av det latinske verbet spedire, og betyr nettopp «å sende videre». Det er nettopp det logistikkoperatør Ole Jansen og de andre 220 ansatte her gjør. Varer kommer inn til terminalen fra inn- og utland, både på skinner og vei. Så skal de sorteres og sendes videre ut i landet.

– Og det skal skje fort. Helst i går, sier Jansen.

Han har fagbrev og er derfor logistikkoperatør, mens ufaglærte kalles terminalarbeidere. For Jansen startet arbeidet på Schenker, som før het Linjegods og var eid av NSB, akkurat slik det ofte gjør: helt tilfeldig. Dagen etter at han dimma fra militæret kom telefon om at det var ledig et vikariat. Siden bare ble han, enn så lenge i 25 år.

Stress og skiftarbeid

Logistikkoperatør er et yrke som krever at man takler stress og skiftarbeid. I høysesongen opp mot jul går det gjerne 30.000 kolli unna per skift. Jo mer vi andre kjøper, jo travlere har logistikkoperatøren det. Alle varer skal losses, registreres elektronisk, sorteres og deretter lastes forsvarlig på ny for videre frakt. Alt må hele tiden dokumenteres, slik at kunderservice kan ha full kontroll på hvor varene til enhver tid er.

Rygg og skuldre

Helt essensielle arbeidsverktøy er truck, jekketralle og mobil. På mobilen ligger det som trengs av programvare for moderne spedisjon.

Men man slipper ikke unna tunge, manuelle løft. Belastningen på skuldre og rygg er stor. Men det er stresset som er aller mest krevende.

– Særlig på kvelden, da har vi det største trøkket. Ofte kommer 100 lastebiler inn mer eller mindre samtidig, sjåførene snakker kanskje ikke norsk, de har dårlig tid og pusher på. Men man kan ikke kjøre paller og løpe samtidig, konstaterer Jansen. Her nytter det ikke å la tankene vandre og tenke på andre ting for å minske stresset.

– Man må ha øyne i nakken, og være våken hele tiden. Hvis ikke kan det gå alvorlig galt.

Likevel, når man først har startet på Schenker er det en tendens til at man blir.

– Arbeidsmiljøet er helt suverent. Og så går det på vilja, sier Jansen.

Logistikkoperatør: Fakta

Også kalt spedisjonsarbeider. Jobber med transport av varer for firmaer som driver med spedisjon, altså fortolling, mottak og forsendelse av varer av alle slag. Både innenlands og utenlands.

Viktige oppgaver er å sørge for at transporten skjer på sikker måte, at varen kommer fram på tiden i uskadd stand.

Arbeidsoppgavene kan være lasting og lossing, elektronisk registrering for å spore varene, planlegge vareflyt og kundebehandling.

For å ta fagbrev går man service og samferdsel første året på videregående. Deretter påbygg transport og logistikk, før man går i lære.