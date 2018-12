– Å anklage Jernbanedirektoratet for å ha manipulert resultatene av en konkurranse for å få et «ønsket» resultat, er en svært alvorlig anklage, skriver Jernbanedirektoratet i en epost til Dagsavisen.

Stridens kjerne er en uttalelse jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik kom med til NRK 17. oktober:

«Det er viktig å få inn nye aktører på persontrafikken i Norge», sa hun da.

– Jeg oppfatter dette som en tydelig politisk uttalelse, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik, til Dagsavisen.

– Dette betyr at NSB ikke ville vinne kontrakten om Sørlandsbanen, og SJ er jo også allerede inne i Norge (ved tog mellom Stockholm og Oslo, journ. anmrk,).

Les også: - Det virker usannsynlig at dette har vært en redelig konkurranse

– Inn på teppet

Som kjent var det NSB, SJ og Go-Ahead som var med i sluttspurten om kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Sistnevnte ble foretrukket av Jernbanedirektoratet på grunn av vesentlig lavere pris enn konkurrentene. SJ klagde på avgjørelsen, men klagen ble avvist av Jernbanedirektoratet.

Gjelsvik sier han ikke er overrasket over jernbanedirektørens uttalelse til NRK.

– Jernbanedirektoratet opererer innenfor et politisk regime som har vært opptatt av konkurranse generelt sett. Ansvarlig statsråd (samferdselsminister Jon Georg Dale, journ. anmrk.) har brukt lovord om hvordan man vil spare penger på å hyre inn skandaleselskapet fra Storbritannia, påpeker Gjelsvik.

I Stortingets spørretime sist onsdag, var han blant flere opposisjonspolitikere som ba om en forklaring på hvorfor Go-Ahead ble foretrukket av Jernbanedirektoratet.

– Jeg har ikke lagt politiske føringer for hvem som har fått anbudet, forsikret Dale da.

Hvis så er tilfellet bør Dale ta en alvorsprat med jernbanedirektøren, mener Gjelsvik.

– Hvis hun jobber i strid med rammene, må Dale kalle henne inn på teppet. Men jeg antar at han ikke gjør det fordi han er såre fornøyd med at det kommer utenlandske jernbaneaktører til Norge.

Saken fortsetter under bildet.

Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke involvert

Dagsavisen har bedt om jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsviks kommentarer til Gjelsviks uttalelser.

– Jernbanedirektoratet reagerer sterkt på de påstander Dagsavisen videreformidler fra Gjelsvik, heter det i en epost vi har fått som svar, fra kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

– Jernbanedirektoratet har gjennomført denne konkurransen i tråd med alle lover og regler for å sikre en forutsigelig likebehandling av alle tilbyderne i konkurransen. Både kvalitet og pris er vurdert av egne team under streng konfidensialitet, heter det videre.

– Jernbanedirektøren har ikke vært involvert i noen deler av evalueringsarbeidet. At hun, etter at resultatet er klart, uttrykker seg i positive vendinger om effekten av konkurransen og at det kan være sunt å få inn nye nytt, kan på ingen måte forsvare en påstand om at det her er manipulert med resultatene, heter det til slutt i eposten.

Les også: - Kanskje de reisende vil oppdage at NSB ikke er så verst likevel