Jensens tidligere sjef er skuffet over fagdommerne

– Jeg ble skuffet da de satt kjennelsen til side. Nå er vi tilbake til start. Jeg kan bare tenke meg hvordan Eirik har det. Det må være helt forferdelig, sier Jensens tidligere sjef og støttespiller, Øyvind Nordgaren, til ABC Nyheter.

Den pensjonerte politisjefen har vitnet både i tingretten og lagmannsretten. Han har hele tiden sagt at det er helt utenkelig at Eirik Jensen skulle vært skyldig i det han er tiltalt for.

– Jeg snakket med Eirik etter at jeg vitnet under ankesaken. Han var da ved godt mot fordi han følte at de hadde fått fram flere viktige poeng, sier Nordgaren.

Han sier det har vært en belastning for ham selv og flere tidligere kollegaer av Jensen å følge saken.

– Hele saken har vært lang og tung. Akkurat nå er det ekstra tøft, sier han.

