Under pressemøtet før vinterens regjeringsforhandlinger påpekte Frp-lederen også at forholdet mellom de to partiene er noe bedre nå enn det var i høst. Da klaget hun og flere andre i partiet på det de opplevde som svartmaling fra KrF.

– Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med Kjell Ingolf og hans delegasjon i løpet av sonderingene. Det betyr at tilliten mellom oss er blitt større, sier Jensen.

– Men det er klart at dette også blir krevende, understreker hun.

Hun la deretter fram følgende kravliste:

– For Frps del vil det være avgjørende viktig å få betydelig gjennomslag for videre redusering av skatte- og avgiftstrykket, forbedringer på samferdselssektoren og ikke minst ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Krevende

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun venter krevende regjeringsforhandlinger med Frp, Venstre og KrF. Hun har imidlertid tro på å finne en løsning til slutt.

– Dette kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang, lang tid, og forhandlinger er viktig for å ha et godt politisk grunnlag. Nå er det en litt kortere periode vi skal forhandle om denne gangen, men man kan legge grunnlag for mye god borgerlig politikk, sier Solberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Lovord

Selv om hun er full av lovord om både partiene hun skal forhandle med og stedet de skal forhandle på, forventer hun at de nærmeste dagene blir intense.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Det er krevende å gå fra en topartiregjering til en trepartiregjering, og det blir også krevende å gå fra tre til fire. Men vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at jeg vet det er mulig å finne gode felles løsninger, sier statsministeren.

– Nå skal vi bruke en del tid nettopp på å finne disse gode felles løsningene til slutt. (NTB)