Av Mats Rønning

– Den økonomiske utviklingen er god over hele landet. Veksten ventes å ta seg ytterligere opp i løpet av året. På arbeidsmarkedet går ledigheten ned raskere enn anslått og sysselsettingen øker, sier finansministeren til NTB.

– Dette viser at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre drev med svartmaling under valgkampen, noe som forklarer hvorfor han tapte. Velgerne så at det lysnet, og de kjente seg ikke igjen i Aps budskap, sier Jensen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fyrer av en lignende salve mot Støre:

– Aps dommedagsprofetier er heldigvis gjort til skamme. Regjeringen har håndtert oljeprissjokket stødig. Framover venter vi at sysselsettingen øker mer enn befolkningen, slik at andelen folk i jobb vil øke enda mer, sier hun.

– På rett vei

I mars var 88.800 personer registrert som helt ledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 15.200 færre enn i mars i fjor, hvilket tilsvarer en nedgang på 15 prosent. Bruttoledigheten utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken – mot 3,7 prosent i fjor.

– Ledigheten faller i alle fylker, men mest i Rogaland. Der har arbeidsledigheten gått ned 31 prosent siden mars i fjor, sier Jensen.

– I tillegg får arbeidssøkere raskere jobb, permitteringstallene viser bedring og sysselsettingsveksten øker. Samlet er ledigheten nå på sitt laveste siden 2009, bare få år etter det kraftigste oljeprisfallet på 30 år, fortsetter hun.

Sysselsettingsandelen falt fram til starten av 2017, holdt seg stabil gjennom 2017 og viser nå vekst ved inngangen til 2018. Det har det siste halvåret vært en økning i sysselsettingsandelen på 0,3 prosentpoeng.

Utviklingen gir grunn til optimisme også i utsatte yrker, mener Jensen og Hauglie. Både blant ingeniører, IKT-utdannede og industriarbeidere er antallet som er helt ledige eller går på tiltak lavere enn på samme tid i fjor.

– Vårstemning

Det er vårstemning på arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB. Finansminister Siv Jensen mener regjeringens politikk skal ha mye av æren.

– Lav rente, gunstig kronekurs, moderate lønnsoppgjør og et omstillingsdyktig næringsliv er noe av forklaringen på de gode tallene. Men den ekspansive finanspolitikken som regjeringen har ført, har også bidratt i avgjørende grad, sier finansminister Siv Jensen.

Hun slår fast at norsk økonomi er "bunnsolid", og framstår ikke særlig bekymret på norske familiers vegne, trass i at Norges Bank varsler høyere rente i løpet av året.

– Renteøkning er tegn på at økonomien er i bedring. Noen er sårbare for høyere rente, men de fleste har forberedt seg godt, sier hun.

Tajik: Ap gleder seg

Arbeiderpartiet gleder seg over hver eneste arbeidstaker som kommer i jobb, sier Ap-nestleder og arbeidspolitisk talskvinne Hadia Tajik til NTB.

– Min bekymring er samtidig at den vesle veksten vi har sett så langt innen privat sektor, i tillegg til å være liten, har vært innenfor sektorer med mye arbeidslivskriminalitet, lite faste ansettelser og lav organiseringsgrad. Så hvis norsk arbeidsliv og vår verdiskaping skal være på sitt beste, bør regjeringen konsentrere seg om å sikre et organisert og seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, fremfor å drive polemikk med opposisjonen, sier hun.

Tajik viser til at Ap og opposisjonen på Stortinget nylig vedtok at reglene for innleie skal strammes inn.

– Det bør være et tankekors for Siv Jensen og Anniken Hauglie at de nødvendige initiativene for dette ikke kom fra dem, framholder hun.

