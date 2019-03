Jensen: – Har forståelse for at Wara ønsker å fratre i en krevende tid

NTB-Siri Sønstelie

– Jeg vil takke Tor Mikkel for hans innsats som justisminister. Han har vært en god justisminister som har nytt stor respekt, både i fagmiljøet og i det politiske miljøet, sier Jensen til NTB.

Tor Mikkel Wara opplyste torsdag ettermiddag at han velger å gå av som justisminister, slik at han kan ivareta familien i en tøff tid. Det skjer etter knapt ett år i stolen som justisminister.

Jensen har forståelse for valget til Wara.

– Jeg har forståelse for og respekt for at han ønsker å få fratre i en krevende tid for han og hans familie. Tor Mikkel har gjort en formidabel innsats for Frp både nå og tidligere. Jeg tror ikke at hans politiske karriere er over med dette.

Har respekt for valget

Etter en rekke hendelser mot Waras hjem har Wara mottatt støtte fra flere hold, deriblant politiske motstandere. Kort tid etter at det ble kjent at han går av, var flere politiske motstandere raske med å vise sin forståelse for valget.

– Jeg har forståelse for at Wara velger å gå av. Denne saken har minnet Norge om at også politikere er mennesker, og jeg er glad for at Wara sier han har opplevd at pressen og politiske motstandere har vært ryddige og saklige, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Vil ha avklaring

Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), sier også hun har respekt for valget til Wara i en svært krevende tid for ham og familien. Men hun understreker samtidig at det vil være behov for å få på plass en ny permanent justisminister raskt.

– Jeg håper regjeringen utnevner en permanent justisminister så snart som mulig. Justissektoren og ofre for kriminalitet har dessverre lidd under lite kontinuitet og hyppige statsrådsskifter. Når alt kommer til alt er trygghet og beredskap Erna Solbergs ansvar, sier Vågslid.

Inntil en ny statsråd er utnevnt vil Jon Georg Dale (Frp) fortsette som midlertidig justisminister, opplyste Erna Solberg torsdag ettermiddag