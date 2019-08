– Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert i kveld. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, sier Siv Jensen i en skriftlig uttalelse til Dagsavisen fredag kveld.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale. Hadde det vært opp til Frp ville kuttene vært enda større, men dette beveger seg i vår retning. Det er viktig å kutte kostnadene for norske bilister, fortsetter Frp-lederen.

Hun er glad for at regjeringen med denne avtalen kan vi endelig avslutte prosessen som har pågått mellom de fire regjeringspartiene.

– Det er har tatt for lang tid å avklare hvordan bompengene skal reduseres. Frp har vært utålmodige og er glad for at vi nå endelig kan få en avklaring, sier Jensen.

Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i Frps landsstyre reduseres bompengene med om lag én milliard ytterligere over en tiårs periode.

– I hovedsak vil dette skje i distriktene. I tillegg innebærer avtalen økte investeringer i kollektivtrafikken med statlige midler. Dette er noe Frp kan stille seg bak, sier Frp-lederen.