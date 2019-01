Jensen/Cappelen-saken: Tung avgjørelse venter Norges siste jury

Jula har trolig vært en tenksom tid for de ti edsvorne menn og kvinner i Norges aller siste jury. Når de en gang på nyåret kommer med sin konklusjon om Eirik Jensen var en ærlig eller korrupt politimann, vil avgjørelsen uansett være historisk. Aldri før har en tidligere politimann stått tiltalt i en så alvorlig sak.

66 dager

I snart fire måneder – 66 rettsdager – har juryen konsentrert fulgt med på framleggelsen av tusenvis av dokumenter, forklaringer fra 91 vitner fra påtalemyndigheten, og ikke minst de flere uker lange – og motstridende – forklaringene fra de tiltalte selv, Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Mens Cappelen hevder at Jensen var politimannen på innsiden av hasjnettverket han bestyrte i en årrekke, har Jensen like hardnakket hevdet at Cappelen var hans informant.

Men i Oslo tingrett ble han funnet skyldig på alle punkter og dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Stengte dører

Mens rettssaken i tingretten ble tett fulgt av pressen, har interessen for ankesaken vært langt mer dempet. Samtidig har det tilsynelatende kommet fram langt mer følsom informasjon i løpet av rettssaken.

Mens tingretten stengte dørene i alt 14 ganger, har lagmannsretten under dommer Kristel Heyerdahls milde, men strenge ledelse lukket dørene over dobbelt så ofte.

I tillegg ble sikkerheten av ukjent årsak skjerpet etter 29. november.

Ukene før jul ble viet påtalemyndighetens og Spesialenheten for politisakers etterforskning mot Jensen. Etterforskningen har resultert i nærmere 250 ulike politirapporter.

De siste dagene før jul startet forsvaret, under ledelse av John Christian Elden, med sin vitneførsel.

Saken starter igjen torsdag 3. januar. Etter planen skal prosedyrene starte 15. januar, mens dommeren skal holde sin rettsbelæring en uke senere.

I boksen for siste gang

Selv fikk Jensen innta vitneboksen for siste gang tirsdag 18. desember. I kjent stående positur, med albuene plantet i bordplaten og beina i kryss, gikk den tidligere politimannen hardt i rette med det han mener er slett og lite objektiv etterforskning fra politiets side. Et høyt medietrykk har ført til at det har gått prestisje i saken, hevder han.

– Det er mange sorte hull som ikke stemmer opp imot tidslinjene, sa Jensen, som har vært atskillig mer på hugget i denne rettsrunden enn den forrige.

Tidslinjene, der blant annet 1.523 kommunikasjonshendelser mellom Cappelen og Jensen inngår, er blant de mest sentrale indisiene i saken.

Jensen mener etterforskningen er preget av dårlig kvalitetssikring, mystifisering og manglende testing av hypoteser.

– Det har vært en bekreftelsesetterforskning. Jeg etterlyser funn som avkrefter eller utfordrer etablerte hypoteser.

– Cappelen har drevet minst to virksomheter, en som kriminell og en som kilde. For å forstå kommunikasjonen, må man velge kontekst, hva man ser etter. Har man gått i bekreftelsesfella, blir alt mystisk, og det blir oppfattet mystisk, sa Jensen. (NTB)

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

* Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ferdig i slutten av januar.

* Saken er den siste som føres i Norge med jury. Når den kommer med sin avgjørelse, er ikke klart.