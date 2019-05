Jensen ber om krisemøte om bompenger

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier finansminister Siv Jensen til VG.

Hun bekrefter overfor NTB at hun har tatt initiativ til et møte med partilederne fra Høyre, KrF og Venstre for å diskutere bompengeproblematikken.

– Vi jobber for minst mulig bompenger for folk flest og vil se på hva vi kan gjøre for å redusere bompengebelastningen, som er i ferd med å bli for stor for mange, sier hun.

Strammer inn

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gikk mandag ut og sa at reduserte bompengeinntekter i byene ikke skal håndteres ved å øke prisene for bilistene.

Han strammer samtidig inn adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Det betyr at dersom det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i bompengepakkene, så skal ikke bilistene ta regningen.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, skriver Dale i en pressemelding.

Han slår fast at dette innebærer at man i enkelte tilfeller vil måtte kutte i prosjekter i byvekstavtalene.

– Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres, sier samferdselsministeren.

Bompengeopprør

Svulmende samferdselspakker og bompengeøkninger for å finansiere dem har vakt stor oppstandelse i flere norske byer i forkant av høstens kommunevalg.

Særlig på Vestlandet er raseriet stort, og i Bergen sendte protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) nylig sjokkbølger da de i Bergensavisen ble målt til byens nest største parti med en oppslutning på 20,6 prosent i begynnelsen av mai.

Frp, som også har mindre bompenger som en viktig kampsak, var nede på 3,9 prosent på samme måling. Kommunevalget holdes 9. september.

Veiprising

Bompengeopprøret blir lagt merke til også av de andre stortingspartiene, og det er bred enighet blant de folkevalgte om at dagens bompengesystem rammer urettferdig. Uenighet er det derimot om hva man skal gjøre med det.

Frp vedtok nylig at de ville bruke 100 milliarder kroner på å fjerne bompenger. Venstre ønsker å beholde ordningen, men stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Abid Raja tok i et innlegg i Dagbladet søndag til orde for å øke statens andel ved finansiering av store veiprosjekter fra dagens 50 prosent til 70 prosent. Uten å sette noe konkret tall vedtok KrF det samme under sitt landsmøte på Sola forrige måned.

I Høyre har flere tatt til orde for å på sikt erstatte dagens system med veiprising, noe også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tatt til orde for.