Jensen: – Avtalen er et steg i riktig retning

Saken er oppdatert

Jensen kommenterte forslaget til avtale mellom de fire regjeringspartiene etter landsstyremøtet søndag.

Ifølge Jensen vil avtaleforslaget også innebære at statens bidrag til kollektivsatsingen vil øke.

– Avtalen er et steg i riktig retning, selv om vi selvfølgelig skulle gått enda lenger, sa Jensen.

Hun bekreftet også at Venstre så langt ikke ser ut til være enig i hele innholdet i forslaget.

I Venstre skal det ifølge T V 2 ikke være noe hastverk knyttet til å få en løsning på striden om bompenger.

Frps landsstyre sluttet seg søndag til et forslag til enighet mellom regjeringspartiene i bompengesaken. Men TV 2 får opplyst fra ikke navngitte kilder at Venstre-lederen ikke står bak avtaleforslaget slik det er blitt presentert for Frps landsstyremøte.

Jensen mener det nå er opp til Venstre å finne ut hvordan de skal forholde seg til avtaleforslaget – og at statsminister Erna Solberg (H) må avklare situasjonen hvis det ikke er mulig å bli enige.

Så langt er ikke hele innholdet i avtaleforslaget kjent. Ifølge Jensen vil forslaget innebære lavere bompengebelastning både i distriktene og byene.

Frps landsstyre har sluttet seg til regjeringens skisse til enighet om bompenger, ifølge stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tybring-Gjedde: Frps landsstyre sier ja til bompenge-skissen

Han fortalte om beslutningen på vei ut fra landsstyremøtet søndag ettermiddag.

Frp-leder Siv Jensen opplyste tidligere på dagen at skissen er et forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene i bompenge-saken.

– Nå skal jeg legge fram en skisse og gå igjennom den. Jeg gleder meg veldig til å diskutere med partikollegene, sa Frp-leder Siv Jensen til Dagbladet da hun ankom partikontoret i Oslo sentrum.

– Det er et forslag til skisse til en enighet mellom de fire partiene, sa hun til avisen.

Andre kilder håper imidlertid Frps møte søndag blir en realitetsorientering, hvor partiet nedjusterer sine krav, innser at man har spent buen for høyt og skjønner at Granavolden-plattformen, hvor alle partiene hadde sine seirer, ligger fast.

Møtet startet klokken 13, og klokken 16 satt landsstyremedlemmene fortsatt samlet.

– Haster

Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen, som også sitter i landsstyret, har for lengst gitt uttrykk for at det haster for Frp å få landet saken. Han gjentok advarselen søndag.

– Det haster med en løsning, for forhåndsstemmingen er godt i gang, sier han til NTB.

Allerede i helgen antas over 25.000 mennesker bare i Oslo å ha forhåndsstemt i kommunevalget, som dermed for lengst er i gang. Selve valgdagen er 9. september.

– Jeg har ingen forventninger om å få en endelig avtale på bordet i dag, men regner med Siv til slutt klarer å levere på noe som gir redusert bompengebelastning for bilistene, sier Steffensen.

Verken Jensen eller andre sentrale Frp-ere hadde noe særlig å si til et fulltallig pressekorps, utover at de var spente på hva partiledelsen hadde å si.

– Landsmøtet vedtok enstemmig at vi burde erstatte bompenger med noe økt oljepengebruk, sa partinestoren Carl I. Hagen.

Les også: Han skulle vært avlivet av Siv Jensen, men det er fortsatt ganske mye liv igjen i Trym Aafløy

Seks krav

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partikontoret i Oslo klokken 13 og er en oppfølging av et ekstraordinært landsstyremøte i juni om bompenger.

Da fremsatte Frp seks krav for å få ned bilistenes bompenger, nemlig å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byene og si nei til veiprising.

Selv om partilederne fra Høyre, KrF, Venstre og Frp ennå ikke har kunnet presentere noen overenskomst, finner Frp likevel behov for å «orientere om status» i samtalene, ifølge statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Finansdepartementet.

Frps krav har ført partiet på kollisjonskurs med Venstre, som i hele sommer har stått knallhardt på at regjeringsplattformen ligger fast.

Venstres Sveinung Rotevatn, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter i partiets sentralstyre, slo lørdag fast overfor NTB at det er uaktuelt med tiltak som fører til økt trafikk og utslipp i byene.

– Tvert imot går Venstre til valg på å bygge ut mer kollektivtrafikk og å senke billettprisene, sa han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!