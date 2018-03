Innenriks

Av Mats Rønning

Justisminister Sylvi Listhaugs beklagelse overfor Stortinget er ikke tilstrekkelig for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning. Jeg gjør det. Men dette holder ikke. Statsråden vitner ikke om å ha skjønt hva dette handler om, sa Støre da han grep ordet i replikkvekslingen rett etter at Listhaug hadde framført sin varslede beklagelse.

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa den kontroversielle justis-, beredskaps- og innvandringsministeren fra Fremskrittspartiet i sitt innlegg.

– Det er ikke kommunikasjon det handler om, men innholdet i kommunikasjonen, repliserte Støre.

Må ha debatt

– Det er viktig for meg å si unnskyld fordi jeg ikke innså at dette kunne kobles mot 22. juli. Det var virkelig ikke min intensjon å såre, sa Listhaug i en opphetet ordveksling med Støre.

I sitt innlegg fra talerstolen like i forveien viste hun til at det hadde vært «mye debatt» rundt Facebook-posten.

– Min tanke med innlegget var kun å diskutere forslaget som er til behandling i Stortinget. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet.

– Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på. Grunnen til at dette ble publisert denne dagen er at innstillingen fra Stortinget ble kjent sent kvelden før. Timingen ble feil fordi mange i disse dager går på kino for å se etter det jeg har fått beskrevet, en sterk film om det som skjedde i 2011, sa hun.

– Vet ikke hva mer jeg kan gjøre

Også Senterpartiets Willfred Nordlund slo fast at beklagelsen ikke holder, mens SV-leder Audun Lysbakken ville vite om hun virkelig unnskylder at hun la ut Facebook-posten.

– Ja, det oppfatter jeg at jeg har sagt. Jeg har unnskyldt at jeg har lagt ut det innlegget, sa Listhaug.

Hun beskrev sin egen unnskyldning som uforbeholden og la til at hun ikke «vet hva mer jeg kan gjøre». Men KrF-leder Knut Arild Hareide mener det var to helt ulike beklagelser som Stortinget torsdag fikk høre. Han viste til unnskyldningen som kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre hadde framført tidligere i debatten.

Hareide ville vite om Listhaug ikke bare ber om unnskyldning for å ha såret personer, men også for selve innholdet i innlegget som ble lagt ut på Facebook forrige fredag.

– Ja, jeg oppfatter at jeg har sagt ja til begge deler, svarte Listhaug.

– Bevisstgjort

I innlegget sitt sa Listhaug at hun har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde den grusomme terroren som rammet Norge i 2011.

– Jeg forstår også at filmen bidrar til å forsterke følelsene rundt det som skjedde. Denne debatten har bevisstgjort meg, og jeg synes det er forkastelig at folk som har opplevd terroren på Utøya har mottatt trusler, framholdt hun.

I sitt innlegg like i forveien viste Jan Tore Sanner til at han hadde fått i oppdrag av statsministeren og gi en uforbeholden unnskyldning til de som regjeringen har såret med kommunikasjonen om saken.

– Det er viktig for meg og regjeringen at denne unnskyldningen gis fra Stortingets talerstol. Alle har ansvar for det politiske ordskiftet. Politiske ledere bærer det største ansvaret. De siste dagers debatt har vist at bruk av bilder, retorikk og formuleringer har såret mange. Det er jeg lei meg for, sa Sanner.

– Kommunikasjon som kobler terror og Arbeiderpartiet har forståelig nok skapt sterke reaksjoner og følelser. Vi kan ikke ta tilbake ord og bilder, men vi kan be om unnskyldning og bidra til et bedre debattklima framover, fortsatte han. (NTB)

Daddelforslag

Listhaugs beklagelse vil ikke være nok for å forhindre at hun blir møtt med den kraftigste kritikk en statsråd kan få av Stortinget, etter mistillit. En samlet opposisjon stiller seg bak et såkalt daddelforslag, som ble lagt fram av SV-leder Audun Lysbakken under debatten om foreslåtte endringer i statsborgerloven.

Han mener Listhaug har gitt næring til et hat mot Arbeiderpartiet som finnes der ute.

– Det finnes et ulmende hat i vårt samfunn som er farlig. Blant de mest populære og hatefulle konspirasjonsteoriene er at Ap er forrædere som ikke bryr seg om Norges frihet og sikkerhet. Vi vet hva dette hatet kan føre til, sa han i debatten.

Daddelvedtaket som Stortingets flertall samler seg om, slår fast at det er sterkt kritikkverdig at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Sist det skjedde, var da Anders Anundsen fikk sterk kritikk for snart tre år siden.

– Avgrenset uenighet

Selve saken dreier seg om det skal være mulig å frata mulige fremmedkrigere statsborgerskap og pass uten domstolsbehandling. Høyre og Frp er alene på Stortinget om å gå inn for dette, og misnøyen med de øvrige partiene var altså grunnen til at Listhaug la ut Facebook-posten som hevdet at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Usaklig, spekulativ og feilaktig i en grad som ikke er en statsråd verdig, konstaterte KrF-leder Knut Arild Hareide under debatten. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa det slik:

– Når en slik avgrenset uenighet – viktig nok i seg selv – men tross alt avgrenset – får spinne ut av kontroll med det totalt falske, uakseptable og uverdige angrepet på Arbeiderpartiet, da setter justisministere samfunnsdebatten på et farlig spor. Hun nører opp under holdninger vi heller bør bekjempe. Hun svekker den samlede fronten vi trenger i kampen mot terror.

Venstre stemmer imot

Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag morgen til NRK at daddelvedtak vanligvis fremmes om Stortinget ikke har blitt informert godt nok om noe eller ved svak embetsutførelse. Det at uttalelser utenfor Stortinget blir trukket inn i Stortinget, mener hun er nytt.

– Jeg har allerede bedt om unnskyldning for Sylvi Listhaugs uttalelser. Så må Stortinget vurdere om det er nok til å gå videre, slik at vi heller kan ha saklig diskusjon om substansen i forslaget, sier Solberg.

De tre regjeringspartiene vil stemme imot opposisjonens kritikkforslag. At Venstre stemmer imot kritikkforslaget, kan framstå som noe av et paradoks. For selv partileder Trine Skei Grande har fremmet kraftig kritikk mot sin statsrådskollega. (NTB)

