Innenriks

Allerede i fjor høst viste Nikolas Cruz illevarslende tegn til at han var innstilt på vold. 19-åringen er nå siktet for å ha drept 17 mennesker i Florida.

– Jeg vil bli en profesjonell skoleskytter, skrev en ung mann ved navn Nikolas Cruz på YouTube i september. Han ble også utvist fra skolen i Parkland, kjøpte seg et halvautomatisk militærgevær på lovlig vis og begynte å øve sammen med en rasistisk hvit makt-gruppe.

Men signalene ble ikke tatt helt på alvor.

Jordan Jereb, leder for høyrenasjonalistiske Republic of Florida, opplyste torsdag at Cruz var medlem av gruppa, og at han hadde deltatt i paramilitære øvelser. Gruppa har et etnisk hvitt Florida som mål.

Elever på skolen og naboer forteller at Cruz hadde truet og trakassert andre, snakket om å drepe dyr, poserte med våpen på urovekkende bilder på sosiale medier, og skrøt av å skyte på blink i bakgården. Mange var redd for ham.

Lærerne på skolen var så bekymret at de ga beskjed om at han skulle stanses om han prøvde å ta seg inn på skolen med ryggsekk. En av lærerne som hadde Cruz som elev, sier det kom flere bekymringsmeldinger, og at han var identifisert som en mulig trussel for medelevene.

Ikke overrasket

Mange av elevene sier at de ikke var overrasket da det ble klart at det var Cruz som hadde kommet til skolen, utløst brannalarmen og drept 17 medelever og lærere da de strømmet ut av klasserommene. Ytterligere 14 ble alvorlig skadd.

– Jeg tror alle hadde tenkt at om noen skulle gjøre dette på skolen her, ville det være han, sier 17 år gamle Dakota Mutchler.

Ben Bennight, som oppdaget kommentaren på YouTube i september i fjor, ble så bekymret at han tok et skjermbilde av kommentaren og kontaktet FBI. FBI snakket med Bennight, men klarte ikke å identifisere eller lokalisere Cruz.

Torsdag ble Cruz etter lange avhør framstilt for fengsling uten kausjon og siktet for 17 tilfeller av overlagt drap. Hans forsvarer Gordon Weeks sa i fengslingsmøtet at det dreier seg om en dypt forstyrret ung mann som hadde psykiske problemer hele livet.

Fokuserer på mental helse

18 timer etter skytingen kom president Donald Trump på banen og talte til nasjonen. I talen fokuserte han på mental helse og nevnte ikke våpen eller våpenlover med ett ord.

– Hele vår nasjon står sammen med tungt hjerte for å be for ofrene og deres familier, sa han og la til at myndighetene er til stede for å lindre smerten til alle som har det vondt etter massakren der 17 mennesker ble drept av en tidligere elev.

Det eneste konkrete Trump tok opp i talen for å hindre nye skytemassakrer, var at man må ta mental helse på alvor.

– Vi skal samarbeide med lokale myndigheter for å bidra til å sikre våre skoler og takle det vanskelige temaet mental helse, sa han.

Trump tvitret tidligere på dagen at den 19-årige gjerningsmannen var mentalt syk. Samme fokus hadde Floridas republikanske guvernør Rick Scott og sheriffen i Broward-fylket, Scott Israel, da de ba om strengere regler for å hindre at mentalt syke personer får tak i våpen.

Kritikk for sen reaksjon

Trump har fått krass kritikk for at han ikke talte til nasjonen før det var gått 18 timer etter skytingen. Tidligere på dagen sendte han ut en symbolsk erklæring om at nasjonen sørger, og varslet at det skulle flagges på halv stang på ambassader og offentlige og militære bygninger.

«Ingen barn, lærere eller noen andre skal måtte kjenne seg utrygge i en amerikansk skole», het det i den ene av to twittermeldinger han sendte ut på formiddagen.

Trumps sene reaksjon står i skarp kontrast til hvordan tidligere presidenter har reagert på dramatiske hendelser i USA. Barack Obamas tårevåte møte med pårørende etter skytingen i Sandy Hook i 2012, der han lovte å arbeide for strengere våpenlover, er blitt stående som en epokegjørende markering i hans presidentperiode.

Men kongresspolitikere, for det meste republikanere som mottar enorm pengestøtte fra våpenorganisasjonen NRA, har hittil stoppet nesten alle forsøk på å innføre strengere våpenlover, inkludert regler for å hindre mentalt syke og kriminelle i å kjøpe våpen.

(NTB)