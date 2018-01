– Jeg varslet Espen Teigen om Leirstein

Innenriks

Av: Sofie Prestegård og Bjørn S. Kristiansen

Varselet inneholdt SMS-utdrag fra den samme korrespondansen som NRK omtalte for en uke siden.

I SMS-ene NRK omtalte, mellom Leirstein og en kvinne i 30-årene, foreslår Leirstein trekantsex med kvinnen og en da 15 år gammel gutt som var medlem i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Der henvises det også til en annen «FpU-gutt».

I varselet som ble sendt Espen Teigen, hevdes det at han «har hatt et meget nært intimt forhold til Ulf Leirstein.»

NRK har også omtalt dette i dag.

– Jeg varslet Teigen

Varselet til Teigen, som nå er rådgiver for Sylvi Listhaug i Justis-, beredskaps-, og innvandringsdepartementet, ble sendt 18. januar 2013.

Avsender var daværende nestleder i FpU i Sarpsborg, Erik Nilssen.

E-posten ble innledet med: «Refererer til vår samtale tidligere i dag. Du bad om å få tilsendt bilder av smsene fra Leirstein»

– Jeg varslet om denne saken til daværende generalsekretær i FpU, Espen Teigen, sier Erik Nilssen til Dagsavisen.

Dagsavisen har sett e-posten. Der er det vedlagt to SMS-er.

Teigen bekrefter at det var hans e-postadresse, men sier han ikke kan huske å ha lest e-posten.

Han husker heller ikke samtalen med Nilssen. Han husker heller ikke om han gjorde noe med saken.

– Jeg kan ikke erindre det. Dette er fem år siden, det er krevende å huske alle e-posten jeg fikk på det tidspunktet, sier Teigen til Dagsavisen.

– Husker ikke

– Hva var retningslinjene deres for å håndtere slike saker?

– Det var selvfølgelig å undersøke saken, og se om det var grunnlag for å melde dette videre, sier Teigen.

– Ble det gjort i dette tilfellet?

– Det husker jeg ikke.

– Varslet du dette videre til noen?

– Det vet jeg ikke, sier Teigen.

Nilssen kommenterer Teigens hukommelse slik:

– Jeg har ikke noe vondt å si om Espen. Han er veldig hyggelig, var flink i jobben sin, og er tydelig flink i sin nåværende jobb. Det er ok å ikke huske, men e-posten og samtalen fant sted 18.januar 2013.

Flere sier de har varslet

Nilssen er ikke den første som sier han har sagt fra om SMS-ene med Leirstein.

Tidligere stortingsrepresentant for Frp Jon Gåsvatn fortalte til NRK torsdag at han varslet Siv Jensen under et møte på hennes kontor mandag 26. november 2012, men at hun avbrøt ham med beskjed om å ta saken opp med partiets daværende generalsekretær Finn Egil Holm.

Gåsvatn sto midt oppe i en opprivende nominasjonsstrid med Leirstein om en plass på Frp-listen i Østfold da han høsten 2012 skal ha fått en kopi av tekstmeldingene.

Organisasjonsutvalget i Frp har behandlet saken og konkludert med at Leirstein fratas alle sentrale tillitsverv, men ikke ekskluderes.

Gåsvatn er ikke fornøyd med hvordan saken er blitt håndtert av partiet.

– Jeg var skuffet den gangen, og jeg er skuffet nå. Dette er ikke måten å behandle slike saker på, sier Gåsvatn.

Han mener konsekvensen av dette bør bli at mange går i seg selv.

– Frp har sagt at de vil ta varslerne på alvor. Vi sitter flere her som ikke ble tatt på alvor 2012. Kanskje de vil lytte nå, sier Gåsvatn.

Jensen beklager

Siv Jensen har ikke ønsket å kommentere Gåsvatns utsagn utover det hun allerede har sagt om saken.

– Beklageligvis husker ikke jeg samtalen Gåsvatn oppgir å ha hatt med meg. Denne saken viser at rutinene våre sviktet. Jeg beklager det på vegne av Fremskrittspartiet, sier Jensen i en e-post til Dagsavisen.

– Det er mitt ansvar at våre rutiner fungerer, og vi må bli bedre på dette. Sentralstyret vil diskutere dette og jeg har allerede bedt om at dette blir tatt opp i våre lokal- og fylkeslag, slik at hele organisasjonen blir bedre på håndteringen av slike saker. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at Frp og FpU skal være et trygt sted å drive politikk.

– Kan ikke erindre

Per Arne Olsen sier til NTB at han ikke husker å ha mottatt et varsel fra Gåsvatn.

– Jeg kan ikke erindre det og tror bestemt at jeg hadde respondert om han hadde gjort det. Vi hadde nye og strenge regler for behandling av slikt, sier Olsen.

Han og Kari Kjønaas Kjos satt i helse- og omsorgskomiteen sammen med Gåsvatn på Stortinget i 2012. Kjos mener at Gåsvatn ikke hadde dokumentasjon på det hun da så på som «sex-rykter» om Leirstein.

– Jeg ba ham om å melde fra til organisasjonsutvalget om dette og få dem det gjaldt til å stå fram der. Jeg oppfattet det slik at han ikke hadde dokumentasjon på dette og at det derfor ikke ble en sak.

– Det var en opprivende nominasjonsprosess i Østfold den gangen med generelt mye baksnakking, sladder og rykter, legger Kjos til.