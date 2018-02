Innenriks

Helsepolitisk talsperson i SV Akershus, Nicholas Wilkinson, mener helseminister Bent Høie (H) prøver å spare penger ved å tvinge syke mennesker til å betale.

– Folk skal få den hjelpen de trenger, uavhengig av hva de tjener, sier Wilkinson. Han frykter at færre vil be om hjelpen de trenger, og mener regelendringen straffer syke mennesker.

Fram til 1. januar var alle under 30 år som søkte hjelp i Psykiatrisk ungdomsteam eller ved Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP), fritatt for egenandel. Men ved innføringen av et nytt innsatsstyrt finansieringssystem for helseforetakene forsvant fritaket.

– Jeg tar opp dette med helseministeren og forventer at regjeringen rydder opp, sier Wilkinson.

Også stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) reagerer, og mener man ikke kan skylde på helseforetakene for endringen. Hun mener den blåblå regjeringen nedprioriterer helsetjenesten.

– Sannheten er at helseforetakene får for lite penger av helseministeren. Da blir de nødt til å ta betalt av dem som trenger hjelp, sier Kjerkol.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet til NTB fredag at dersom behandlingen ved BUP startet før pasienten har fylt 18 år, hender det at den fortsetter fram til fylte 23 år eller enda lengre.

– Dette vil sannsynligvis særlig gjelde behandling ved psykiatriske ungdomsteam (PUT), sier hun.

Hun sier det har vært ulik praksis ved de forskjellige poliklinikkene om hvorvidt pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien over 18 år har betalt egenandel eller ikke. (NTB)