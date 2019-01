– Jeg har sett viktigheten av konduktører ombord

Det forteller Ina Marita Brustuen om en av mange situasjoner hun har måttet gripe inn i, i løpet av sine ti år som konduktør.

– Jeg har sluppet påkjørsler, men det har vært mange andre opplevelser som har gått innpå meg, og hvor jeg har sett viktigheten av at det er konduktør ombord i toget. I disse tider med terror er det enda viktigere enn før, sier Brustuen, som Dagsavisen treffer på Oslo S.

Alene ombord

I likhet med Anita Lie i Konduktørenes landsråd, frykter Brustuen at det skal bli færre konduktører ombord i togene, som følge av konkurranseutsettingen av jernbanen.

– Det har allerede blitt endringer. Etter at jeg kom tilbake fra mammapermisjon, merket jeg store forskjeller med innskrenkninger. Før var vi ofte to i hvert tog. Da følte jeg meg tryggere på jobb. Nå er jeg alene på toget. Jeg har jo lokføreren i tillegg, men han sitter jo der framme, påpeker Brustuen med et nikk mot fronten av toget som står klar til avgang ved siden av henne på perrongen.

Brustuen understreker at hun aldri gruer seg for å gå på jobb, og at hun gjerne vil fortsette som konduktør, men samtidig er hun urolig for hvilke mulige endringer som kan være i vente, også når det gjelder hennes egen arbeidshverdag.

Tillegg og turnus

– Jeg bor i Lørenskog, er stasjonert i Lillestrøm, går i skift og jobber til alle døgnet tider. Når jeg står opp klokka tre om natta for å dra på jobb, er det godt å vite at vi har ordninger med tillegg for å jobbe til slike tider. De tilleggene ønsker vi konduktørene å beholde, og også en forutsigbar turnus, understreker Brustuen.

Hun jobber mest på linje 1, Spikkestad-Lillestrøm, men er også å treffe på tog andre steder på Østlandsområdet.

– Vi konduktører er der på grunn av sikkerheten ombord, og også for å være behjelpelige. Mange trenger vår hjelp, både folk med barnevogner, rullestolbrukere og de som er dårlige til beins er blant dem. Det er nok av arbeidsoppgaver.