– Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av regjeringen til de som vi har såret, sier statsministeren til Aftenposten.

Overfor samme avis understreker Solberg at hele regjeringen, inkludert Listhaug selv, står bak unnskyldningen.

Bedt om å slette innlegget

Statsministeren ba allerede lørdag Sylvi Listhaug slette innlegget der hun anklaget Ap for å støtte terroristers rettigheter, ifølge Dagens Næringsliv.

Innlegget inneholdt et bilde av fremmedkrigere i Somalia, og hadde teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Ifølge Dagens Næringsliv mente Solberg at både ord- og bildebruk var langt over grensen.

Lørdag

Lørdag skal hun ha fått sin statssekretær Rune Alstadsæter til å kontakte justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Han ba ifølge avisa statsråden om å slette bilde, uten at hun etterfulgte det.

I stedet skal Listhaug ha ønsket å forsvare seg, blant annet ved å stille i mandagens utgave av NRK-programmet Politisk Kvarter. Det skal Solberg ha motsatt seg.

Verken Erna Solberg, Sylvi Listhaug eller Frp-leder Siv Jensen ønsker å kommentere hendelsesforløpet overfor avisa. Det aktuelle innlegget ble slettet onsdag, grunnet et krav fra fotografiets rettighetshaver. (NTB)

