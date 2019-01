Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Kåringen av verdens pass gjennomføres kvartalsvis av London-baserte Henley & Partners, som rangerer alle verdens pass ut ifra hvor mange land passet gir visumfri tilgang til.

Og nok en gang er det det japanske passet som troner øverst. Japanske statsborgere kan ved begynnelsen av 2019 reise visumfritt til 190 av verdens land, skriver Henley & Partners i en pressemelding publisert 8. januar.

Det japanske passet kom også best ut i forrige rangering, i oktober 2018.

På delt andre plass følger to andre asiatiske land, Singapore og Sør-Korea, hvor statsborgerne kan reise visumfritt til 189 land. Deretter følger Frankrike og Tyskland på tredjeplass med 188 visumfrie land.

Det norske passet regnes også blant de beste passene i verden. Har du et norsk pass kan du reise visumfritt til 185 av verdens land. Det bringer det norske passet til en sjetteplass i rangeringen. Vi må riktignok se oss slått av våre naboer i Finland, Sverige og Danmark - som havner på fjerdeplass med 187 visumfrie land. Det er landene Gabon og Tyrkia som gir våre naboer visumfri tilgang, mens nordmenn må ha visum for å besøke de samme to landene.

Afghanistan og Irak er de to landene som kommer dårligst ut i rangeringen. Med pass herfra kan du bare reise visumfritt til 30 land.

