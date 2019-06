Janne Jemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av

Av Alexander Vestrum

Den halvannen time lange videoen av rekonstruksjonen på parets småbruk i Brumunddal ble avspilt for Eidsivating lagmannsrett på Hamar tirsdag.

Den tar for seg hva drapstiltalte Svein Rishovd Jemtland sier at hendte fra paret begynte å krangle på soverommet til hun fikk et skudd midt i pannen ved trappa utenfor huset, noe han hele tiden har hevdet skjedde ved et uhell.

I videoen viser ektemannen ved hjelp av en markør hvordan han husker at kona tok opp en pistol fra nattbordskuffen på soverommet og dyttet ham ut i gangen og videre utendørs.

– Da tar hun pistolen opp, sier Jemtland i videoen, og forteller at kona truet med å skyte ham.

– Da føler jeg at vi ikke kommer noen vei. Jeg risikerer at hun slenger igjen døra og går inn, forteller han.

Har tatt våpen fra personer før

Jemtland, som har militærbakgrunn fra den franske fremmedlegionen og erfaring med håndtering av utagerende personer i barnevernet, utdyper at han har vært i situasjoner tidligere der han har tatt våpen fra personer.

Jemtland viser i videoen hvordan han forsøker å ta fra kona våpenet gjennom nærkamp, noe han har trent på – men at det ikke lyktes, blant annet fordi det var glatt på trappa.

– Vi glir, begge to. I fallet, eller akkurat idet vi treffer bakken, så sier det pang, forteller den drapstiltalte ektemannen.

Det er han og forsvarerne som har bedt om rekonstruksjonen, som er gjennomført mellom behandlingen i tingretten og lagmannsretten og dermed er et nytt element i rettsbehandlingen.

– Vår oppgave er å sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Rekonstruksjonen bringer retten opp til der ulykken skjedde og tar dem gjennom hele faktum forklart av den tiltalte. Det er helt avgjørende for å forstå hvordan dette har skjedd, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til NTB.

Nektet å forklare seg om bekjent

Under aktors utspørring på andre dag av ankesaken nektet den tiltalte å forklare seg om en bekjents rolle i saken. Den aktuelle mannen har forklart politiet at ektemannen til avdøde Janne Jemtland tilbød ham penger for å bli kvitt et lik.

– Jeg snakker ikke om en annen persons rolle, sa den tiltalte.

Den omtalte mannen var opprinnelig siktet for uriktig forklaring, men ble løslatt etter å ha blitt avhørt av politiet.

Han lånte Jemtland bilen som liket av kona ble fraktet i og skal forklare seg senere under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett.

Bestrider sønnens forklaring

Den tiltalte ektemannen nektet også for å ha sagt hva den eldste sønnen skulle forklare til politiet. Han innrømmet å ha snakket med sønnen om saken, men sier det var for å gjøre sønnen trygg.

Ifølge sønnen, som var 13 år på det tidspunktet, sa Jemtland at «du vil vel ikke at jeg skal komme i fengsel?»

– Det kan hende det ble oppfattet på den måten, forklarte Svein Rishovd Jemtland i retten.

Funnet i Glomma

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble 30. desember 2017 meldt savnet av sin ektemann. Ett døgn tidligere hadde ekteparet vært på fest, og 36-åringen forsvant samme natt. Ektemannen ble pågrepet 12. januar 2018, og dagen etter ble kvinnen funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Ifølge tiltalen ble kvinnen skutt i hodet med pistol, før ektemannen senket henne i vann så hun døde. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma, men et annet sted. Den tiltalte nekter for å ha druknet henne og hevder hun døde av skuddet.

Ektemannen anket drapsdommen på 18 års fengsel fra Hedmarken tingrett på stedet.