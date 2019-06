Janne Jemtlands ektemann: – En lettelse å bli pågrepet

Av Alexander Vestrum

Ektemannen Svein Rishovd Jemtland ble pågrepet på ettermiddagen 12. januar 2018.

– Det var en lettelse. Det sa jeg også i første avhør. Jeg takket politiet for at de hadde tatt meg, forklarte han fra vitneboksen i Eidsivating lagmannsrett tirsdag.

Han avviste at han prøvde å komme seg unna, slik polititjenestemannen som sto for pågripelsen har forklart.

– Hvordan skulle jeg ha kommet meg unna? Jeg bruker krykker, sa Jemtland.

Nektet å snakke om bekjent

Under aktors utspørring på andre dag av ankesaken nektet den tiltalte å forklare seg om en bekjents rolle i saken. Den aktuelle mannen har forklart politiet at ektemannen til avdøde Janne Jemtland tilbød ham penger for å bli kvitt et lik.

– Jeg snakker ikke om en annen persons rolle, sa den tiltalte.

Den omtalte mannen var opprinnelig siktet for uriktig forklaring, men ble løslatt etter å ha blitt avhørt av politiet.

Han lånte Jemtland bilen som liket av kona ble fraktet i og skal forklare seg senere under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett.

Bestrider sønnens forklaring

Den tiltalte ektemannen nektet også for å ha sagt hva den eldste sønnen skulle forklare til politiet. Han innrømmet å ha snakket med sønnen om saken, men sier det var for å gjøre sønnen trygg.

Ifølge sønnen, som var 13 år på det tidspunktet, sa Jemtland at «du vil vel ikke at jeg skal komme i fengsel?»

– Det kan hende det ble oppfattet på den måten, forklarte Svein Rishovd Jemtland i retten.

Funnet i Glomma

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble 30. desember 2017 meldt savnet av sin ektemann. Ett døgn tidligere hadde ekteparet vært på fest, og 36-åringen forsvant samme natt. Dagen etter at ektemannen ble pågrepet, ble hun funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Ifølge tiltalen ble kvinnen skutt i hodet med pistol, før ektemannen senket henne i vann så hun døde. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma hvor hun ble funnet, men et annet sted.

Ektemannen mener skuddet gikk av ved et uhell. Han anket drapsdommen på 18 års fengsel fra Hedmarken tingrett.