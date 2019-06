Janne Jemtlands ektemann: – Det verste var å lyve for barna

Av Alexander Vestrum

Svein Rishovd Jemtland svarte nei på spørsmålet om han erkjenner straffskyld for drap etter at aktor hadde lest opp tiltalen i Eidsivating lagmannsrett mandag.

I tingretten ble den 48 år gamle ektemannen dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin drøyt ti år yngre kone i desember 2017. Han anket på stedet da dommen falt før jul i fjor.

Ektemannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet, og han ble ført inn i retten av to politibetjenter. Fra vitneboksen beskrev den tidligere fremmedlegionæren kona som temperamentsfull.

– Hun hadde et sinne, men var likevel en god og flott kone. Hun var mitt livs kjærlighet, sa den tiltalte.

Ikke tvil om tidspunkt for skudd

Aktor, statsadvokat Iris Storås, holdt sitt innledningsforedrag mandag formiddag. Hun trakk fram at det ikke er tvil om at det gikk av et skudd cirka klokka 2.15 natten da paret kom hjem fra en bygdefest i Brumunddal natt til 29. desember 2017.

På dette tidspunktet sendte den eldste sønnen til paret – da 13 år gammel – meldingen «Mamma?!» til Janne Jemtland.

– Etter dette har ingen hørt eller sett Janne Jemtland i live, sa aktor i sin innledning.

Ifølge Svein Rishovd Jemtland var kona rasende fordi hun den natten fant ut at han hadde en profil i datingappen Tinder – noe han ifølge egen forklaring hadde blant annet fordi konas venninner var der, og at han var nysgjerrig.

– Da suser det i ørene på meg

Ektemannen forklarte at kona dyttet ham ut på trappa. Han skal ha forsøkt å ta fra henne en pistol, som hun hadde hentet fra nattbordskuffen sin.

– Det er glatt, vi detter, og i fallet sier det pang. Da bare suser det i ørene på meg, sa han.

Ektemannen forklarte videre at han skulle ringe politi og ambulanse, men at han ikke ville at sønnen skulle se det som hadde skjedd.

– For meg så var Janne død da, sa den tiltalte.

Retten skal i løpet av Svein Rishovd Jemtlands forklaring få avspilt en ny rekonstruksjon av hendelsen, noe forsvarerne har bedt om.

Ingen lit

Hedmarken tingrett festet absolutt ingen lit til Svein Jemtlands skyldnekt og forklaring om at skuddet som traff Janne Jemtland midt i pannen, gikk av ved et uhell.

To uker etter forsvinningen ble ektemannen pågrepet og siktet for drapet, og dagen etter ble Janne Jemtland funnet død på bunnen av Glomma. Rettsmedisinere konkluderte med at selv om skuddet som ble avfyrt var dødelig, døde Jemtland av drukning få timer etter at hun ble skutt.

Bundet til batteri

Ifølge ektemannens egen forklaring dumpet han liket av kona natten etter at hun ble skutt. Hun var bundet til et lastebilbatteri, noe han avviser å ha planlagt før han kom over batteriet i en garasje og tok det med seg.

Ektemannen ba om å få ta en pause da han tok til tårene under forklaringen om hvordan han dumpet kona i elva. Han fortalte at han spydde og gråt både på vei til og fra Eid bru, der det skjedde.

– Det verste var å lyve for barna mine. Det var ille, sa den tiltalte ektemannen i retten.

Det er satt av til sammen to fulle rettsuker til saken. Totalt skal 36 personer innta vitneboksen, deriblant tiltaltes to brødre, avdødes bror, samt kriminalteknikere og rettsmedisinere som skal kaste lys over detaljene.

Fakta om Jemtland-saken

* 30. desember 2017: Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) blir meldt savnet av sin ektemann. Ett døgn tidligere hadde ekteparet vært på fest, og 36-åringen forsvant samme natt.

* 12. januar 2018: Ektemannen Svein Rishovd Jemtland blir pågrepet. Han blir senere siktet og deretter tiltalt for drapet på sin kone.

* 13. januar 2018: Janne Jemtland blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark.

* Ifølge tiltalen ble kvinnen skutt i hodet med pistol, før ektemannen senket henne i vann så hun døde. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma hvor hun ble funnet, men et annet sted.

* Saken ble behandlet av Hedmarken tingrett i november i fjor.

* 10. desember 2018: Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel for å ha drept ektefellen Janne Jemtland. Han anket dommen på stedet.

* Ankesaken startet i Eidsivating lagmannsrett mandag 17. juni og varer i to uker.