Hun forteller historien sin til lokalavisen Telen på Notodden og er åpen om hendelsen på sin egen Facebook-side.

– Jeg er utrolig glad for at vi har et fantastisk helsevesen, sier Janne Hegna til Telen.

Hun er forbundssekretær i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Rask hjelp

Natt til fredag fikk hun hjerteinfarkt og ringte legevakta ved halv fire-tiden på natta.

Allerede ved seks-tiden fredag morgen var hun ferdig behandlet. Det tok dermed bare to og en halv time fra hun ringte legevakta på Notodden til hun var ferdig behandlet på Rikshospitalet.

Hun ble friskmeldt tidlig nok til å få med seg avslutningen av solidaritetskonserten, som er avslutningskonserten på Notodden Bluesfestival.

– Jeg må klype meg i armen fordi dette gikk så utrolig bra. Jeg ble i hui og hast kjørt mot Oslo i ambulanse. På Darbu møtte legehelikopteret oss og tok meg til Rikshospitalet. Der gikk det raskt og bare drøye to timer senere var jeg operert, sier Janne til Telen.

– Er det rart jeg er opptatt av å betale skatt og at vi sammen sørger for at vi har et slikt fantastisk helsevesen? Min historie er ikke enestående. Det må vi huske på når vi diskuterer skattetrykket, legger hun til.

Nøt konserten

Janne fikk med seg det hun beskriver som en fantastisk konsert med Steinar Albrigtsen og Monika Nordli søndag.

Sammen med 15 andre i en komité for «Somliga går i trasiga skor» har hun samlet inn 800.000 kroner til konserten og til gratisarrangementer under festivalen for å gjøre den tilgjengelig for alle.

– Vi har solgt 350 T-skjorter av 200 kroner som betyr 70.000 kroner. Når dette utløser 700.000 i bistandsmidler fra staten og vi i tillegg får gaver i form av cash-less kort og andre gaver, regner jeg med at vi har skaffet nær en million til arbeidet for å gjøre livet bedre for mennesker i slummen i Sør-Afrika, sier Lars Johansen, leder for «Somliga går i Trasiga skor» til Telen. (FriFagbevegelse)