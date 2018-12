– Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for innvandringspolitikken. Vår vurdering er at det er mer naturlig at HRS fremover får støtte over deres budsjett, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget.

– I revidert nasjonalbudsjett for 2019 vil regjeringen derfor foreslå at tilskuddet til HRS overføres til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, fortsetter han.

Bevilgningen til HRS har skapt en god del hodebry for regjeringen i høst. I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2019, var støtten til den innvandringskritiske organisasjonen fjernet i Kunnskapsdepartementets budsjett. Fremskrittspartiet reagerte kraftig, og finansminister Siv Jensen gjorde det klart at støtten ville komme på plass i forhandlingene på Stortinget.

I Venstre var det imidlertid motstand mot å sikre HRS og finanspolitiske talsmann Abid Raja sa partiets stortingsgruppe enstemmig var imot å reversere. Støtten til HRS var tema i forbindelse med Venstre-leder Trine Skei Grandes utfall mot Raja i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim – som Raja selv overhørte. (NTB)