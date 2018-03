Intet løfte om løft

Innenriks

– Jeg vet ikke om det blir mer penger til forebyggende arbeid i 2019. Det er en prosess å sette sammen statsbudsjettet.

Det sier Michaelsen til Dagsavisen i etterkant av regjeringens første budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell.

– Men det at regjeringen har valgt å opprette en ministerpost for folkehelse, betyr at den har et stort fokus på dette. Jeg skal passe meg for å legge lista for høyt, men jeg skal gjøre så godt jeg kan for å løfte dette saksfeltet. Dette er noe jeg brenner for, fortsetter Michaelsen.

Folkehelsekrav

Forebyggende helsearbeid er blitt satt på dagsorden på flere måter de seneste dagene:

Mandag kunne Dagsavisen fortelle at samtlige ungdomspartier ønsker en tverrpolitisk satsing på forebygging for å få ned helseutgiftene.

Onsdag la Statistisk sentralbyrå fram tall som viser at helseutgiftene i Norge var på hele 342 milliarder kroner i 2017, mot 327 milliarder i 2016.

Torsdag overleverte 34 organisasjoner et folkehelsekrav til statsråd Michaelsen. De ber om at regjeringen prioriterer forebygging i neste års statsbudsjett. Blant organisasjonene er Norsk Friluftsliv, Norges idrettsforbund, Den Norske Turistforening, Mental Helse, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Hytteforbund, Norges Røde Kors og Private Barnehagers Landsforbund.

Michaelsen sier hun tar imot innspillet «med åpne armer».

– For en bærekraftig framtid i helsesektoren må vi sette inn støtet på forebygging. Det at helsekostnadene per innbygger har vokst til 65.000 kroner i året, er et lite varsku.

Michaelsen sier videre at hun vil «jobbe tett med frivilligheten og organisasjonene» i det forebyggende arbeidet. Hun påpeker også at det er viktig at departementene jobber godt sammen om dette, ettersom forebygging blant annet dreier seg om både kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse.

– Sju stortingsgarasjer

– Jeg tror nok mange av oss gikk hjem fortsatt litt bekymret over hvilke grep regjeringen kommer til å ta, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv etter møtet med Michaelsen.

– Hun kom ikke med noen løfter, og sa ingenting om hva regjeringen nå vil gjøre. Hun kunne heller ikke si noe om hvordan budsjettet kommer til å se ut til høsten.

Heimdal påpeker også at helseutgiftene årlig vokser med «rundt sju stortingsgarasjer inkludert overskridelser».

– Bak de store tallene er titusener av enkeltskjebner med smerter, nedsatt livskvalitet og utenforskap på grunn av sykdom. Dessverre er det mer populært for en statsråd å dele ut store beløp til dyre medisiner og nye behandlingsmetoder enn til forebygging.