Neslesommerfugler er blant insektene som trives når det er mange blomstrende plantearter i hagen, som prestekrager. Hvis du vil gjøre hagen din til et paradis for mange ulike typer insekter, bør du satse på et mangfold av planter og sørge for at det alltid er minst én art som har blomstringstid, uansett hvor i sesongen vi befinner oss.