I kirken sto Aunes hvite kiste omkranset av et vell av blomster. Det var ikke plass til alle de sørgende i kirken; flere hundre måtte følge begravelsen fra bedehuset like ved og på storskjerm på kirkebakken.

Ingrid Aune mistet livet i en båtulykke utenfor Namsos natt til 1. august, bare 33 år gammel. Også kjæresten, kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43), omkom i ulykken.

Støre om Ingrid Aune: – Den politiske veien lå åpen for henne

– Du var sangen om livet

– Sterkt lys finnes også i det mørke, sa Aunes mor Bjørg Johansen i sin minnetale, som vakte både latter og tårer.

Hun beskrev sin avdøde datter som ei fryktløs jente som tidlig viste at hun hadde ekstraordinære talenter, sterk rettferdighetssans og stor respekt for andre mennesker.

Malviks ordfører Ingrid Aune gikk bort i båtulykken utenfor Namsos natt til 1. august. Her er hun fotografert i Trondheim 25. juni 2019 i forbindelse med signeringen av en byutviklingsavtale. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Hun var høyt og lavt, en virvelvind. Men aldri likegyldig.

– Du var sangen om livet, som vi savner og sørger over er slutt. Men jeg lover deg at vi skal fortsette å synge. Vi skal ikke være likegyldige, men føre dine saker videre, sa Johansen.

Stort talent

Ingrid Aune er beskrevet som et av Arbeiderpartiets største talenter. Hun startet sin politiske karriere i AUF, der hun blant annet var internasjonal leder i Sør-Trøndelag og deretter Oslo.

I 2015, bare 29 år gammel, ble hun valgt til ordfører i Malvik som den første kvinnelige og den yngste ordføreren i kommunen noensinne.

I årene før var hun rådgiver for forsvars- og senere utenriksminister Espen Barth Eide.

Hennes partifeller og venner minnes henne som et glødende engasjert, kunnskapsrikt, klokt, raust og varmt menneske, med et pågangsmot av de sjeldne.

– Stolte

– Ingrid var noe helt spesielt. Hun gjorde inntrykk på alle som møtte henne, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin minnetale.

– Vi er mange som sørger nå. Vi har mistet en god partikamerat. En vi lot oss inspirere av, hadde dyp respekt for, og ikke minst: En vi var stolte av, sa han.

Både Støre og Ap-nestleder Hadia Tajik tok et avbrudd i valgkampen for å være til stede i begravelsen. Der deltok også partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-toppene Ingvild Kjerkol, Espen Barth Eide, Trond Giske og Tore Sandvik.

En fullsatt Hommelvik kirke tok tirsdag farvel med Ingrid Aune. Foto: Ole Martin Vold / NTB scanpix

– Meningsløst

Som ordfører var Aune svært populær. Folk NTB har snakket med i Hommelvik, tror det vil bli vanskelig å finne noen som kan fylle hennes sko.

– Hun var en politiker som skulle vare lenge. Det som har skjedd, er helt meningsløst, sier en.

Begge kommunens to sogneprester, Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf, forrettet i begravelsen, mens den folkekjære artisten Åge Aleksandersen framførte en lavmælt versjon av sangen «Lys og varme».

Minnefond

Aune skal begraves ved siden av søskenbarnet Rolf Christopher Johansen Perreau, som ble drept på Utøya i 2011, 25 år gammel.

Etter Aunes dødsfall er det opprettet et eget minnefond for å videreføre arbeidet for Aunes hjertesaker som nedrustning, fredsarbeid, kvinner og likestilling. Hvert år skal det deles ut en minnepris til et vitenskapelig eller journalistisk arbeid som setter søkelys på disse temaene.