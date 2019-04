Av Elisabeth Bergskaug - ABC Nyheter

Ingelin Noresjø fra Fauske blir valgt til KrFs nye 2. nestleder på landsmøtet til partiet i helgen.

Hun er fylkesleder i Nordland KrF, og stemte for at KrF skulle velge Hareides rød vei ved retningsvalget i partiet sist høst.

– Det siste årets prosess har ført til at det ble behov for en ny partiledelse. Det at det er behov for akkurat meg kjenner jeg at er noe som har vokst fram. Jeg tror jeg er med på å fylle behovene partiet har akkurat nå, sier Ingelin Noresjø til ABC Nyheter.

Hun trekker fram tre behov hun dekker for partiet KrF. Noresjø er en politiker som ikke var så tett på selve prosessen i høst, som kommer fra en del av landet som ikke er godt representert hverken på Stortinget eller i partiledelsen, og som representerer kommune- og fylkespolitikken.

– Samtidig er jeg nok en frisk og ny stemme.

Mener KrF trenger ny innpakning

– Hva mener du må til for å samle partiet KrF og snu den negative trenden på meningsmålingene?

– Vi har en god politikk som vi får gjennomslag for i regjeringen. Men vi må tenke over innpakningen av KrF som parti og profilen vår. Er vi attraktive nok? Det sier meg noe at det er mange mennesker som får KrF partiet de bør stemme på når de tar valgomat, men som likevel velger å stemme noe annet fordi de føler at de ikke er kristne nok eller ikke hører hjemme i det partiet. Terskelen blir for høy, mener Noresjø.

Det viktigste partiet kan gjøre for å skap engasjement og oppslutning for sin politikk er å bedre imaget, tror den påtroppende nestlederen.

– Kanskje kan jeg være med å bidra til å få folk litt nedpå. Det er ikke så farlig å stemme KrF. Du må ikke gå i kirken hver søndag. Vi er ikke et parti for kun kristne, vi er ikke det. Jeg tror at jeg ved å være fra nord, være litt nedpå, ikke ha høye skuldre, være litt åpen og pragmatisk, kan bidra til å nå flere velgere.

Sterk idealist møter realist

Hvem er Ingelin Noresjø som politiker?

– Jeg er en blanding av en sterk idealist, som er opptatt av menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, men så har jeg vært med i politikken så lenge at jeg er også en sterk realist. Jeg ønsker resultater. Jeg ønsker å få ting til. Jeg er villig til å inngå kompromisser og er en ganske pragmatisk person, sier den påtroppende nestlederen.

Rent praktisk er Noresjø særlig opptatt av næringslivspolitikk. Hun jobber som næringsråd i Nordland fylkeskommune, og er opptatt av verdiskapning og arbeid i hele landet. Folk må kunne bo og jobbe der de ønsker, både kvinner og menn.

– Vi må redusere utenforskap i arbeidslivet. Det å stå utenfor de sosiale sammenhengene, det å stå utenfor arbeidslivet, det skaper stor sosial ulikhet i Norge og det er mange personlige skjebner som lider under det. Det å få de som står utenfor inn i et fellesskap og en meningsfylt hverdag er kjempeviktig for meg, forteller hun.

Kan bli en samlende skikkelse

Sjefsredaktør i magasinet Dagen, Vebjørn Selbekk, mener KrF har tenkt riktig ved å nominere Ingelin Noresjø som nestleder i partiet. Han tror hun kan virke samlende etter splittelsen i KrF det siste året.

– KrF er fornuftige med den partiledertrioen de nå har pekt ut, der også Ingelin Noresjø kommer inn som nestleder. Hun er en rød representant, da hun sto på den andre siden i veivalget. Jeg tror hun er et klokt valg. Hun er også en distriktsrepresentant i og med at hun kommer fra Nordland, med interessant politisk profil. Det var veldig riktig tenkt av dem, sier Selbekk til ABC Nyheter.

Kjell Ingolf Ropstad er innstilt som ny partileder i KrF. Olaug Bollestad fortsetter som 1. nestleder, mens Ingelin Noresjø blir 2. nestleder. Tidligere leder Knut Arild Hareide trer ikke inn i partiledelsen igjen. Landsmøtet til KrF holdes på Sola utenfor Stavanger 26.-28. april.

