Landet over arrangerer nå LO møter for sine tillitsvalgte om resultatet av hovedoppgjøret, for å sikre støtte til forhandlingsresultatet som medlemmene skal stemme over 26. april. I Samfunnssalen i Oslo i går møtte sjefen sjøl grasrota.

– Hvor selvsikker er du på at dette resultatet går gjennom i uravstemningen?

– Det er altså et enstemmig forhandlingsutvalg, med alle forbundene representert, som anbefaler dette resultatet. Det er veldig viktig. Så er det til slutt medlemmene som bestemmer, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

– 1 krone ikke nok

I debatten om forhandlingsresultatet gikk en rekke forbundstopper til talerstolen og anbefalte resultatet. Forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau, fremhevet både gjennomslag på reise, kost og losji og slitertillegget som viktige seire, og viktige argumenter for at forbundsledelsen anbefaler resultatet.

– Dette oppgjøret leverer på alle krav utenom obligatorisk tjenestepensjon, og den kampen er ikke over, sa Skau.

Men fra LOs nest største forbund var det flere som tok ordet.

– Jeg må bryte opp den litt Nord-Korea-aktige hyllesten her, sa organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Boye Ullmann, og ble møtt med munterhet fra salen.

– Ikke være så eplekjekk. 1 krone er et uhyre billig oppgjør, var Rødt-mannens budskap til LO-lederen.

Resultatet av forhandlingene var at det generelle tillegget blir på 1 krone timen. Tillegget vil telles fra 1. april 2018, og innebære 1.950 kroner mer i året. Lavtlønnede får i tillegg 2,5 kroner.

Også Kristin Mulleng Sezer fra Oslo Grafiske Fagforening tok ordet.

– Tilbakemeldingen fra mine klubbledere er at 1 krone ikke er bra nok, sa hun.

Etter debatten poengterte Gabrielsen at kravet om reallønnsvekst blir innfridd, og at tillitsvalgte kan ta ut mer i lokale forhandlinger.

– Det er en glidning som ligger der på 1,3 prosent som kan tas ut i lokale forhandlinger, sa han.

Ny sliterordning

LO-lederen trekker fram at oppgjøret i sin helhet har en tydelig sosial profil, med lavlønnstillegg, AFP-omlegging og ny sliterordning.

I meklingen ble NHO og LO enig om å opprette en ny sliterordning som erstatter dagens sluttvederlagsordningen. Den skal gjelde for dem som går av ved 62, 63 og 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av, med hensikt å nå de som ikke har helse eller mulighet til å stå lenger i arbeid.

Sluttvederlagsordningen er et fond som det for øyeblikket står 1,8 milliarder kroner på, forteller NHO-direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

– Vi har gått med på å betale inn til dette fondet fram 2023. Det er snakk om 240 kroner per ansatt i året, for arbeidsgiver. Altså ikke de store beløpene, sier Melsom.

I 2017 betalte arbeidsgiverne til sammen inn en sum på 159 millioner kroner.

