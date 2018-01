Innenriks

Å skape flere jobber og få flere i jobb er ikke bare et hovedtema på NHOs årskonferanse, men også en hovedprioritet for de tre borgerlige partiene som i disse dager sitter i Moss og jobber med å snekre en ny regjeringsplattform. Statoil-sjef Eldar Sætre påpeker at forutsigbarhet og stabilitet er avgjørende for å skape nye arbeidsplasser i deres industri.

– Må konsekvensutrede nå

– Mange av de prosjektene vi har igjen på norsk sokkel, vil være ferdigstilt innen de neste tre-fire årene. Skal vi opprettholde et høyt aktivitetsnivå, trengs tilførsel av nye letemuligheter. Alle prosjekter starter med leting etter olje og gass. Da trenger vi areal, sier Sætre til Dagsavisen.

En av de vanskeligste sakene Frp, Venstre og Høyre må bli enige om, er områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Skal det åpnes for konsekvensutredning eller ikke? Sætre advarer Solberg både mot å la Venstre vinne fram og mot et kompromiss om å utsette saken.

– Jeg mener det nå bør gjennomføres en konsekvensutredning. Det må ikke skyves til senere stortingsperioder, men bør gjennomføres i denne stortingsperioden, råder han.

Vil ansette igjen

Statoil mener oljegiganten kan bidra mer på jobbskapingsfronten framover etter at selskapet har kuttet massivt i kostnader de siste årene.

– Det er en beinhard runde vi har vært gjennom de siste årene i vår industri for å sikre oss at vi faktisk kan skape nye prosjekter. Det har vi klart. Vi har fått til veldig mange prosjekter vi ikke ville kunne fått til hvis vi ikke hadde vært gjennom denne omstillingen. Og det er sånn vi skaper arbeidsplasser, sier Sætre.

Statoil har de siste årene kuttet kostnader på sine prosjekter, på mange vis. Blant annet har det blitt 5.000 færre ansatte i selskapet mellom 2012 og 2017, ifølge NTB. Senest i fjor varslet Statoil-ledelsen et stillingskutt tilsvarende 350 årsverk.

Men nå er altså blikket vendt framover, og Statoil tror selskapet vil kunne bidra til flere jobber i årene som kommer.

– Dette jobber vi med hele tida. Vi må skape en konkurransedyktig industri. Det er utgangspunktet for all jobbskaping. Vi skaper ikke jobber uten å være konkurransedyktige, sier Statoil-sjefen.