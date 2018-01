Innenriks

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble iverksatt i 2015. Siden har statlige virksomheter opplevd årvisse kutt i budsjettene på 0,5 til 0,8 prosent. Samlet har disse kuttene nå kommet opp i nær 9 milliarder kroner.

– Regjeringen har på nåværende tidspunkt ikke planer om å foreta en evaluering av reformen. En omfattende fast rapportering fra virksomhetene om gjennomføringen av reformen ville for øvrig være ressurskrevende og motvirke avbyråkratiseringen, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Finansdepartementet.

– Har tillit

I stedet vil reformen bli videreført som «en fast del av den årlige budsjettprosessen», opplyser hun.

– Dette er en forutsigbar reform som årlig gir bidrag som gir oss større handlingsrom til prioriterte formål, begrunner Brein-Karlsen.

– Er det akseptabelt med lengre saksbehandlingstid, færre tilsyn og nedprioritering av ulike oppgaver som virksomhetene er satt til å utføre?

– Vi har tillit til at statlige virksomheter klarer å prioritere og løse oppgavene på en god måte som gir innbyggerne bedre tjenester. Hvilke tiltak som bør gjennomføres vil være forskjellig fra virksomhet til virksomhet. Som i næringslivet er det også i det offentlige et potensial for å bli mer effektiv. Gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene tilbakeføres til fellesskapet gjennom de årlige budsjettene - til områder der det treng en ekstra innsats, svarer Brein-Karlsen.

– Vellykket reform

– Betrakter regjeringen ABE som en vellykket reform?

– Ja, vi mener at reformen er vellykket. Reformen sørger for at alle statlige virksomheter bidrar til effektiviseringsarbeidet. Videre har reformen gitt betydelige bidrag som har blitt omfordelt til viktige områder som kunnskap, forsvar, helse og samferdsel.

Brein-Karlsen opplyser i tillegg at de framtidige kuttene i budsjettene til ulike statlige virksomheter vil forbli på samme nivå som fram til nå.

– Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet.

Etter budsjettforhandlingene har prosenten økt noe.

