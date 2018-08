Innenriks

«Jeg vil ikke bruke tid på innvandringsnaive medier som mangler presseetikk og opptrer upålitelig, uforsvarlig og uanstendig», skrev Per-Willy Amundsen (Frp) om avisen iTromsø på sin Facebook-side tirsdag kveld.

Amundsen er den foreløpig siste i rekka av sentrale Frp-representanter som nekter å forholde seg til utvalgte medier. Den tidligere justisministeren fra Harstad har avvist alle henvendelser fra iTromsø de siste åtte månedene, ifølge avisen selv. I fjor åpnet Amundsen også for å boikotte Nord-Norges store regionavis Nordlys, skrev VG da.

«La Aftenposten dø i fred»

Det er en uklok strategi, mener kulturminister Trine Skei Grande.

– En god offentlig samtale forutsetter at alle bidrar med sitt syn og at flere sider belyses. Jeg tror derfor ikke det er noe lurt av politikere å boikotte bestemte medier. I hvert fall medier som er forpliktet av Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Jeg mener at politikere i størst mulig grad bør svare på spørsmål fra mediene, fortsetter hun.

Tidligere i sommer oppfordret Christian Tybring-Gjedde, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til boikott av Aftenposten etter at avisen skrev en leder som var kritisk til forbud mot hijaber i barneskolen.

«La Aftenposten og andre MSM (mainstream media, journ.anm.) dø i fred», skrev Tybring-Gjedde på sin Facebook-side, som i skrivende stund følges av 25.000 personer.

Det vakte også oppsikt da tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) i 2013 lastet opp et bilde på sin Facebook-profil der han brant lokalavisen Tønsbergs Blad. Anundsen er selv fra Sande i Vestfold.

Raja: – Det er unorsk

De to Frp-representantene opptrer på en måte som både er beklagelig og skuffende, mener Venstres Abid Raja.

– Slike boikotter undergraver den norske samfunnsmodellen og samfunnsstrukturen. Det er unorsk, skriver Raja i en sms til Dagsavisen, og utdyper:

– Hvis alle hadde gjort som dem, hvordan ville Norge vært da? De burde være rollemodeller. Stortingspolitikere bør gå foran. Bygge samfunn, verdsette kritisk presse – ikke undergrave den norske ytringsfriheten og samfunnsstrukturen.

Raja er tydelig på at han mener norske medier gjør jobben sin på en skikkelig måte og oppfordrer både Amundsen og Tybring-Gjedde til å legge om taktikken.

– Jeg ber disse politikerne revurdere sin fremferd, og se hvilket ansvar som påhviler oss folkevalgte når det gjelder å bygge et godt samfunn basert på tillit. Ikke undergrave samfunnet, skriver han.

Venter på beklagelse

– Raja har misforstått hva ytringsfrihet dreier seg om, sier Tybring-Gjedde og viser til en kronikk han har publisert på nettstedet Medier24, hvor han blant annet begrunner boikotten av Aftenposten med at avisen mangler innsikt i «hijabens undertrykkende og misjonerende rolle», noe han mener er «svært bekymringsfullt».

Amundsen mener også at han har gode grunner til å unngå iTromsø.

– For min del handler det om en konkret avis som har utvist totalt sviktende presseetisk vurderingsevne, og da har jeg ingen behov for snakke med denne avisen før de rydder opp, tar ansvar og beklager. Så kan det ikke interessere meg mindre hva Raja mener om det. Spørsmålet er om Raja og hans partileder snakker med Resett? Media må, i likhet med andre, tåle kritikk, sier Amundsen.

– Kunne du ikke heller valgt å gå i dialog med iTromsø?

– Når jeg gjør dette er det for å tydeliggjøre hvorfor media mister anseelse og troverdighet. Jeg ønsker å motvirke medias forfall og gjøre dere bedre i stand til å fylle samfunnsoppdraget, som er særdeles viktig for det norske demokratiet.

Nyhetsredaktør Trond Haakensen i iTromsø har tidligere tilbakevist Amundsens påstander om brudd på presseetikken.

– Dette handler om hvorvidt en politiker ønsker å svare pressen, ikke om våre presseetiske vurderinger, sa Haakensen til Medier24 tirsdag.

Siv vil ikke svare

Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere de to partifellenes medieboikott, opplyser hun gjennom statssekretær Petter Kvinge Tvedt.

Tvedt viser til Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, for kommentarer. I en sms til Dagsavisen skriver Limi at «Frp er opptatt av å ha et ryddig forhold til norsk presse» og videre at «representantene ivaretar selv kontakten med lokale medier i sitt fylke». På spørsmål om hva han legger i et «ryddig forhold», skriver Limi «ryddig og godt», men svarer ikke på hvordan han mener Frp kan oppnå dette.

