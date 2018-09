Ikea utsetter søndagsåpent

Innenriks

Av Martin G. Slørdal, HK-Nytt

Søndag 9. september holdt Ikea kundesenteret sitt åpent, på tross av protester fra de tillitsvalgte. Det er ikke lovlig å holde åpent på søndager, mener de.

De tillitsvalgte protesterte ved å arrangere fanemarkering utenfor kundesenteret på Slependen i Akershus samme morgen, sammen med HK i Oslo og Akershus og andre lokale fagforeninger. Konserntillitsvalgt Fawsi Adem i Ikea lovet at om kundesenteret holdt åpent en søndag til, ville han sørge for å arrangere den største markeringa i HKs historie.

Lei seg for feil

I første omgang utsatte Ikea planene om å holde søndagsåpent. I et innlegg på bedriftens intranett opplyste ledelsen om at kundesenteret vil holde søndagsåpent igjen fra den 14. oktober. Utsettelsen skyldes at Ikea har gjort en feil, skrev de på intranettet:

«Handel og Kontor (HK) har påpekt at det skulle vært forhandlingsmøte fire uker før vi begynte med søndagsjobbing på kundesenteret. Vi er enige med HK at vi har gjort en feil, og vi vil derfor slutte med søndagsjobbing de neste fire ukene, og vil først starte opp igjen i uke 41. Vi har hatt en åpen dialog med Handel og Kontor hele veien, og er lei oss for at vi gjorde en feil med å ikke ha forhandlingsmøte før vi begynte med å ha medarbeidere på jobb på søndager på kundesenteret. Når vi nå skal ha forhandlingsmøte vil vi være i samsvar med Landsoverenskomsten».

– Ledelsen misforsto

Konserntillitsvalgt Fawsi Adem mente ledelsen misforsto bestemmelsene i tariffavtalen.

– Det er riktig at de kan bestemme hvordan vaktlista skal se ut hvis de ikke blir enige med oss, og at den kan settes i verk med fire ukers varsel. Men de må først forhandle med oss om rammene for arbeidstida, for eksempel om de i det hele tatt kan ha åpent på søndager. Her kreves det enighet mellom partene, sier han til HK-Nytt.

I en e-post til HK-Nytt opplyser Janne Engeskog, leder på kundesenteret, at de nå har bestemt seg for å utsette å holde kundesenteret søndagsåpent, på ubestemt tid.

«Vårt ønske har hele veien vært å ha en åpen og god dialog med HK, og her har Fawsi helt rett. Det foreligger også underlag som krever forhandling om rammen for arbeidstid, men dette var vi rett og slett ikke oppmerksom på. (...) Vi har derfor besluttet å utsette hele prosjektet med søndagsåpent kundesenter på ubestemt tid».

– Godt nytt

Det er Paal Flatabø, hovedtillitsvalgt på kundesenteret glad for.

– Det er godt nytt for oss, dette går i den retningen vi ønsker, sier han.

Handel og Kontor og LO har tatt ut stevning mot Ikea i denne saken. Flatabø vil la denne prosessen gå sin gang så lenge de ikke har fått bekreftet at Ikea legger bort planene om søndagsåpent for godt.

(LO Media)

