Idrettsleder siktet for overgrep mot barn

– Modus i disse to tilfellene har vært at mannen har hatt med et kjæledyr som han spør om barna vil komme og se på, sier politiadvokat Hilde S. Kolnes i Oslo politidistrikt til VG.

Saken startet da han ble observert sammen med et barn en søndag på østkanten i Oslo.

– Det var vitner som varslet politiet. Disse vitnene observerte deler av en hendelse med et barn involvert. Politiet rykket ut og pågrep siktede på stedet. Han vedgår å ha vært på stedet, men han erkjenner ikke straffskyld, sier Kolnes.

Under etterforskningen avdekket politiet et nytt og lignende tilfelle, men siktede nekter enhver tilknytning til dette. Mannen, som har hatt en ledende rollen innenfor barneidrett, har sittet varetektsfengslet siden 5. juni. Tirsdag ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

Mannen er i tillegg siktet for oppbevaring av bilder som fremstiller seksuelle overgrep av barn.

Politiet etterforsker om han kan knyttes til andre saker tilbake i tid. Han er tidligere bøtelagt for blotting, og er registrert, men ikke straffet, for å ha forsøkt å lokke til seg barn inn i et telt på Langøyene i Oslofjorden.

Mannens forsvarer Marius Dietrichson sier at hans klient nekter straffskyld. (NTB)