I et intervju med TV 2 denne uken tok stortingsrepresentanten i kraftige ordelag opp behovet for å verne om den norske kulturarven og nasjonalstaten. Han foreslo at partiet dropper liberalisme.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde.

Fredag fikk han ikke med seg sentralstyret på den ideen.

– Vi er blitt enige om at vi legger den ballen død, og så går vi videre. Jeg aksepterer det, men det var sunt å få litt debatt, sa Tybring-Gjedde da han møtte pressen etter sentralstyremøtet fredag ettermiddag.

Tybring-Gjedde har ønsket en totalrenovering av partiet. Først og fremst ville han revurdere Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag slik det er nedfelt i partiprogrammet og stryke ordet liberalisme.

– Frp bør tenke helt nytt. Partiet må rustes opp for å kunne takle samfunnsutviklingen som i stor grad de øvrige partiene har skapt. Globalisme er rotløshet satt i system. La oss verne om nasjonalstaten, skrev Tybring-Gjedde på Facebook.

Han mener det er nødvendig å være skeptisk til EU og FNs innflytelse på en rekke områder. (NTB)