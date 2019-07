Av: Tori Aarseth / FriFagbevegelse

I juni vedtok Stortinget de nye reglene for drosjebransjen, mot stemmene til en samlet opposisjon. Fra og med 1. juli 2020, vil det ikke lenger være noe tak på antall drosjeløyver i de store byene. Det har ført til uro blant Oslos sjåfører.

– Folk kommer til å miste jobbene sine, sier Ibrahim Jama (58) til FriFagbevegelse.

Han står parkert på drosjeholdeplassen på Grønland torg med bilen han kjører for Christiania Taxi. Jama har kjørt taxi i 13 år, men til neste år tror han at det er slutt.

– Jeg kan vente i opptil to timer på å få en tur til 137 kroner. På en 12-timers arbeidsdag får jeg inn kanskje 2000 kroner totalt. Det skal dekke alt av utgifter til bilen, moms, bensin og skatt, sier Jama.

Allerede i dag har han problemer med å få endene til å møtes. Jama vedgår at han av og til må ta fram kredittkortet for å få kjøpt inn nødvendige ting til husholdningen. Når frislippet kommer til neste år, tror han at det vil bli flere om turene og at prisene vil presses enda mer ned.

– Regjeringa tar fra folk arbeidet

Like ved er Oslo Arbeiderparti i gang med å dele ut løpesedler. Partiet har gjort det til en valgkampsak å stoppe de nye reglene.

– Det er mange som bor i Oslo som har dette som livsnæringa si. Det er dette de har gjort helt siden de kom til Norge, og mange av dem er ganske gamle, sier Mansoor Hussain fra Oslo Arbeiderparti til FriFagbevegelse.

Mansoor Hussain fra Oslo Ap vil ha færre taxier i byen. Foto: Tori Aarseth

Hussain kjenner selv mange som kjører taxi.

– Det er mange som sier at dette er den siste sommeren hvor de kan ha dette som en vanlig jobb. Regjeringa tar fra folk arbeidet deres, sier han.

Oslo Ap ønsker i stedet å redusere antalle drosjer i hovedstaden.

– Det er mange taxisjåfører selv som sier at de ønsker å redusere antallet drosjer i Oslo. Det vil gjøre det enklere for de som er seriøse aktører å få skikkelig betalt for jobben de gjør, sier Hussain.

Frislipp i byene, enerett i distriktene

Samtidig som at taket på løyver i byene fjernes, vil regjeringen også åpne for at man kan gi enerett på mer tynt befolkede steder slik at man kan sikre et tilbud der markedet ikke gjør jobben selv. Det mener de vil gi et bedre tilbud totalt sett.

– Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sa Helge Orten (H), leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til NTB da saken var under behandling.

Selv om taket på løyver blir fjernet, vil det også samtidig innføres strengere krav til sjåførene. I dag må de ha vandels- og helseattest. Etter de nye reglene, vil de også måtte kunne førstehjelp.

– Løsarbeidersamfunn på veien

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er bekymret for sikkerheten og tilbudet til forbrukerne når de nye reglene innføres.

– Når man går inn for et ukontrollert frislipp, så er det både en svekkelse av sikkerheten til folk flest og det blir helt umulig å livnære seg på denne måten, sier han til FriFagbevegelse.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) har tatt turen innom Grønland torg for å snakke med taxisjåførene der. Foto: Tori Aarseth

– Man får folk som kanskje føler seg tvunget til å gjøre dette for å få endene til å møtes, i kombinasjon med mange andre jobber. Det vil gå ut over kvaliteten, fordi det å kjenne byen og kommunen man jobber i, er en viktig del av jobben sjåførene gjør.

Han påpeker også at et fungerende taxitilbud er viktig for helsevesenet, fordi det ofte er brukt til syketransport.

– Det Høyre og Frp nå gjør er å ta løsarbeidersamfunnet inn på veien. Det er et enormt tilbakesteg, både for tilbudet til folk og for muligheten til å ha transport som yrke.

Saken ble først publisert av FriFagbevegelse.