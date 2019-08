Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Når konjunkturen peker oppover er det faktisk veldig bra å leve i distriktet, mener Aps ordførerkandidat i Årdal, Hilmar Høl.

Han mener de som angriper distriktspolitikken må slutte å rakke ned på tilstandene i Distrikts-Norge.

– Mange glemmer at det egentlig er bra å leve i distriktene. De som mener det vil jeg kalle lett populistiske. De setter by opp mot land. Årdal har det veldig godt når konjunkturene er gode, men sliter når konjunkturen er dårlig. Sånn vil det alltid være der alt som blir produsert blir eksportert ut av landet, sier Hilmar Høl.

Han mener spesielt Senterpartiet er for mye opptatt av å snakke ned distriktet.

Les også: Historisk dårlig måling for Ap og Høyre

Forsvarer Jonas

Etter å ha vært tillitsvalgt i Kjemisk forbund og Industri Energi siden 1993, er han nå hovedverneombud. Men snart blir kanskje Hilmar Høl ordfører – hvis det ikke skjer et jordskjelv de siste to ukene av valgkampen.

Arild Ingar Lægreid har vært ordfører siden 2002, men er ferdig etter denne perioden.

Årdal har vært en bastion for Arbeiderpartiet. Valget i 2007 ga en oppslutning på hele 77,5 prosent.

– Det er vel slike resultat du ser i stater du ikke liker å bli sammenlignet med, sier Hilmar Høl.

Fire år senere var tilbakegangen på tre prosent, til 74,5.

– Da var det en journalist som gjorde et nummer av tilbakegangen. Men fortsatt stemte tre av fire i kommunen på Arbeiderpartiet, sier han.

Kommunevalget for fire år siden ga en oppslutning på «bare» 44,6 prosent.

– Vi mistet over 30 prosent av stemmene, og måtte for første gang samarbeide med andre partier for å beholde ordføreren, sier Hilmar.

Det var MDG som sikret flertallet, mens Senterpartiet, Venstre og Høyre er i opposisjon.

– Det var en tung og nervepirrende tid. Men kanskje hadde vi godt av å få et spark bak, sier Hilmar.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bra måling igjen

Arbeiderpartiet raser på målingene, og kan miste mange ordførere ved høstens valg. Men i Årdal er det som før i tiden. Nå er partiet på vei opp igjen. For snaue to uker siden kom den hittil siste målingen. Da var oppslutningen fortsatt på 54,1 prosent. Rent flertall med andre ord.

– Vi er selvsagt veldig glade for de tallene, sier Hilmar.

– Jeg tror det skyldes måten partiet har styrt kommunen på de fire siste årene, legger han til.

Årdal kommune har 5 300 innbyggere, og ble ekstremt sterkt rammet av finanskrisen.

Det er en industrikommune med store bokstaver. Industrien dominerer i samfunnet med Hydro, Norsun og en stor leverandørindustri i privat sektor.

– Ingen opplevde finanskrisen så godt som oss i Årdal. Fabrikken nedbemannet, leverandørindustrien slet og det gikk utover skatteinngangen og tjenestene i kommunen.

– Vi har klart å løfte politikken over hele kommunen. Etter den forrige finanskrisen kom vi på Robek-listen. Så klarte vi å komme oss ut av den på rekordtid. Nå har vi satt mindreforbruket i kommunen på fond.

– Hvorfor går det så dårlig i resten av landet?

– Det er vanskelig å trekke konklusjoner på bakgrunn av de landsomfattende målingene. Men jeg tror vi blir straffet fordi vi har støttet flere reformer. Vi har lagt inn forutsetninger for å gi vår støtte, så har vi ikke fått gehør for de forutsetningene vi har stilt i etterkant. Politireformen skulle gi oss et nærpoliti, og mer politifolk, men det har ikke skjedd. Vi har i utgangspunktet en god distriktspolitikk, men får den ikke fram og overlater arenaen til Senterpartiet, mener Hilmar Høl.

Freder Jonas

Selv ble han valgt inn i sentralstyret til Arbeiderpartiet på landsmøtet i april.

Han har en klar melding til de som setter spørsmålstegn ved lederskapet til Jonas Gahr Støre.

– Vi har en leder der ute som gjør alt han kan for at partiet skal gjøre det bra. Vi står side om side med ham. Sentraliseringen som har foregått med den blå-blå regjeringen er bakgrunnen for folks misnøye. Den klarer vi ikke å fange opp i en så stor grad som er ønskelig. Det må vi prøve å gjøre framover, mener Høl.

– Hvem vil du samarbeide med i kommunestyret – hvis du må?

– Senterpartiet har sagt at de ikke vil støtte en Arbeiderparti-ordfører. Høyre og vil vente til etter valget, sier han.

– Hvis vi får flertall alene kommer vi ikke til å misbruke makten. Jeg har føttene godt plantet på jorda. Jeg vil søke bred enighet i kommunestyret om jeg blir ordfører, sier Hilmar Høl.

– Arbeid til alle er en kjernesak for Årdal Arbeiderparti. Verdiene må skapes før de kan fordeles som velferdsgoder. Arbeid gir økonomisk trygghet, og skal vi få vekst i kommunen må vi trygge eksisterende og utvikle nye attraktive arbeidsplasser i Årdal, mener Hilmar Høl. (FriFagbevegelse)