«I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om din mann, Trond Giske»

Det er i et innlegg på Facebook nyvalgt bystyremedlem for Ap, Line Oma, har skrevet et innlegg hvor hun reagerer på framstillingen av metoo-saken i Haddy Nijes nye bok. I innlegget skriver Oma:

«I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner. Til å tråkke på alt jeg har gjort for å stå opp for meg selv, for andre kvinner som er utsatt for seksuell trakassering, for at våre døtre skal vokse opp i et samfunn der kultur er endret, der de slipper like mange opplevelser av maktmisbruk og trakassering som tidligere generasjoner.»

I en e-post til Dagsavisen skriver Njie at hun setter pris på at Line Oma forteller om sin opplevelse av boka.

– Jeg forstår godt at det er vondt for henne at den kommer ut.Men på samme måte som hun står ved sin sannhet, og ved det hevder at Trond snakker usant, må jeg få stå ved min og den dokumentasjonen jeg har hatt tilgang på i sammenheng med boka, sier Nije, og legger til:

– Det kan godt hende jeg undervurderer hvor hardt mine ord kan ramme. Det har jeg godt av å utfordres på.

Hun skriver videre at hun gjerne hører mer om det Oma beskriver om sine opplevelser både som mor, varsler og politiker.

– Men jeg kommer fortsatt til å mene at vi alle, også varslere, må tåle å bli motsagt, sier hun.

Etter fem år ble Haddy Njie og Trond Giske mann og kone. Her utenfor Nidarosdomen etter vielsen. Foto: Ned Alley

Mener Giske ikke trakasserte

Fredag slipper Njie bok om hvordan hun opplevde stormen rundt ektemannen, Trond Giske.

I «Dagbok 13. desember – 13. februar» beskriver hun hvordan det var i stå i sentrum i en av norgeshistoriens største mediestormer. På Lindmo, som sendes fredag kveld, snakker hun om boken. Her forteller Nije at verken hun eller Trond Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

– Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende eller at grensene deres blir presset, uten at den som har makt forstår det, sier Njie i programmet.

I programmet kaller hun Giske «uutholdelig umoden» fordi han tidligere ikke reflekterte over egen makt og hvordan andre oppfattet ham.

– Når du tilegner deg makt sakte, så tror jeg ofte du ikke helt får med deg hvor stor rolle den makten spiller i møtet med andre mennesker og hvordan det ikke går an å kle av seg den makten når du er på privaten, sa Njie.

I programmet forteller hun at ektemannen tidligere var lite bevisst på makten han hadde.

– Han har ikke reflektert nok over det, sa Njie.

Les også:Haddy Njie og Trond Giske vurderte å stevne Ap for metoo-håndteringen

«Det er nok nå»

I innlegget på Facebook skriver Oma om hvordan hun opplevde å være den første som sto fram med navn og annsikt som en av de som varslet om Giske.

«Å stå fram som offentlig varsler mot det som da var en av Norges mektigste menn, var ikke lett. Den gang satt jeg flere kvelder knytt i angst for hvilke konsekvenser det kunne gi meg personlig. Jeg gjorde det likevel. I går kom det som oppleves som represaliene.

Du sier selv at Giske var naiv i forhold til sin egen makt. I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer. Stemmen din bruker du til å tråkke på min og andre varsleres historier om seksuell trakassering, du bruker den til å kalle meg en løgner.

I februar 2018 ønsket Trond Giske å beklage til meg personlig. I går anklager dere meg for løgn. Jeg føler meg nesten trakassert på nytt.

Jeg forstår ditt behov for å fortelle din historie. Jeg skjønner at det har vært vanskelig og vondt. Det som er synd, er at du i det vanskelige og vonde ikke ser at du tråkker på andre kvinner som også har hatt det vondt og vanskelig. Kunne du ikke spart deg for det?

Les også:Mener det var riktig av Stenseng å beklage til varslerne

Vi er flere familier som har hatt det vanskelig. Jeg har også en datter på tre år som har hatt en mamma i stormen, en mamma med stadig forknytte og skjelvende hender. En mamma som ikke er mentalt tilstede. En mamma som har brukt alle krefter på å gå på jobb, være bydelsordfører, være varsler og forkjemper for kulturendring, og som samtidig forsøker å være en god mamma. En mamma som kun har klart å holde hodet over vann på grunn av en god pappa i familien. Nei, noe bok har ikke jeg hatt tid eller krefter til å skrive.

Du har dessverre heller ikke skjønt saken. Det handler ikke kun om et kyss her og et stryk der. Det handler om et handlingsmønster, om å misbruke makt, posisjon og tilgang på et verdifullt fellesskap (AP) for å få seg ligg.

Det er nok nå.»