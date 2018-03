I fengsel for fjord

Innenriks

Det sier Åse Marie Småvik fra aksjonen Redd Repparfjorden, leder av Hammerfest SV og rådgiver og faglærer ved Hammerfest videregående skole.

Protest foran Stortinget

I dag er hun blant appellantene under en stor markering foran Stortinget mot dumping av gruveslam i Repparfjorden og Førdefjorden. Også andre appellanter sier til Dagsavisen at de om nødvendig vil ty til sivil ulydighet og kanskje også gå i fengsel for å stanse gruveplanene.

– Jeg har tidligere brukt sivil ulydighet i miljøkampen og utelukker ikke at det kan skje igjen, men akkurat nå bruker jeg all min tid på å få gjennomslag for saken på Stortinget.

Det sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som tidligere har sittet i fengsel for sivil ulydighet.

– Jeg er villig til å gå like langt som miljøforkjemperne i Alta-aksjonen gikk i 1979-1980, sier Småvik, med henvisning til dem som måtte sone den gang.

– Jeg er sterkt imot sjødeponi ut i en lakseførende fjord. Vi har ingen garanti for at det ikke vil bli en katastrofal miljøforurensning. Vi har ikke lov til å forsøple og forringe fjorden og havet for de som kommer etter oss. Hensynet til miljøet må gå foran et usikkert antall arbeidsplasser, understreker Småvik.

Venstre mot Venstre

I 2014 og 2015 uttalte Venstre ved henholdsvis nestleder Ola Elvestuen og leder Trine Skei Grande, at kampen mot sjødeponier for gruveslam i Repparfjorden og Førdefjorden var blant de viktigste miljøsakene for dem. Så kom Venstre i regjering og tilnærmet umiddelbart varslet Elvestuen, nå i kraft av å være klima- og miljøminister, at tillatelsene til å dumpe gruveavfall likevel ville bli opprettholdt. Under dagens markering er like fullt leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark, blant appellantene.

– Jeg er imot dumping av gruveslam i Repparfjorden og Førdefjorden fordi jeg mener vi har et ansvar for å ta vare på naturen vår, og at det hensynet er mye viktigere enn kortsiktige arbeidsplasser, sier Hansmark.

Dagsavisen har også spurt om hva han selv er villig til for å stanse dumpingen.

– Det må jeg avvente og se hvis det blir aktuelt å ty til sivil ulydighet, svarer Hansmark.

En annen av appellantene i dag, Reidar Staalesen, som er fisker og bystyrerepresentant for Ap i Bergen, svarer imidlertid et kontant «ja» til spørsmålet om mulig sivil ulydighet.

– I februar 2016 lenket jeg meg på toppen av Engebøfjellet.

– Er du også klar for fengsel?

– Jeg vil først ha prøvd alle muligheter som finnes for å stoppe dette, med grunnlovens miljøparagraf i bunn.

Staalesen forklarer sin motstand mot gruveplanene med at de kan åpne for flere søknader om sjødeponier.

– Det vil være avgjørende å få stanset dette før dumpingen er startet. Det vil være vanskelig å stanse noe som er iverksatt.

– Har lenka klar

Natur og Ungdom er blant arrangørene i dag.

– Jeg har lenka klar hvis politikerne ikke setter foten ned, sier NU-leder Gaute Eiterjord.

– Jeg aksjonerte mot leting etter mineraler ved Førdefjorden i 2016, og ble arrestert. Jeg er klart til å aksjonere igjen.

– Er du også klar for fengsel?

– Det har jeg ikke bestemt meg for. Folk har sittet inne for slike aksjoner før. Det er nok mer realistisk at staten vil gå langt for å kreve inn penger til bøter først. Høye bøter mener jeg er en liten pris å betale hvis det kan stanse dumpingen.

Samiske protester

Markeringen i dag blir også preget av samiske innslag, blant annet ved en appell fra Eirik Larsen, politisk rådgiver for sametingspresident Aili Keskitalo.

– Jeg er imot gruvedrift som går på bekostning av våre evigvarende ressurser som fisk og reindrift. At Norge er ett av få land i verden som tillater dumping av gruveavfall, er en skam, sier Larsen.

– Naturen vår, med rene fjorder, fjell og vidder er en viktig salgsvare for Norge. Vi produserer arktisk og ren mat. Hvis vi ødelegger fjordene våre vil det bli lagt merke til internasjonalt, og det kan skade fiskeriet, havbruksnæringen og turismen, fortsetter han.

Ved årsskiftet 2016-2017 var Larsen i fire uker i Standing Rock i North Dakota for å hjelpe til med å stanse byggingen av en oljerørledning der.

– I Standing Rock så jeg at sivil ulydighet både kan være nødvendig og legitimt.

– Er det klar for å gå i fengsel for å stanse dumping av gruveslam?

– Det tviler jeg på, men hvem vet. Det finnes et punkt der man må gjøre sine valg for det mennesket man er.

Larsen påpeker også at et bredt flertall i Sametinget har sagt nei til gruveprosjektet i Kvalsund med deponering av gruveslam i Repparfjorden.

– Å stanse dette prosjektet er en av de store oppgavene våre i denne sametingsperioden.