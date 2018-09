Hvorfor drikker ungdom mindre?

Innenriks

Over store deler av verden går alkoholbruken blant ungdom ned, og nedgangen har vært størst i Norden.

Forskning.no har sett på en finsk studie der forskerne forsøker å gi svar på hvorfor ungdom drikker mindre.

Nedgangen startet ved årtusenskiftet. På Island sank andelen 15–16 åringer som hadde drukket alkohol den siste måneden fra 42 prosent i 1999 til 8 prosent i 2015, skriver nettstedet.

Nedgangen har ikke vært så voldsom i de andre nordiske landene, men med unntak av Danmark, er trenden den samme.

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte, viste en rapport som Folkehelseinstituttet publiserte i fjor.

Vanskeligere å få tak i alkohol

Kirsimarja Raitasalo, forsker ved National Institute for Health and Welfare i Finland, var nylig i Oslo og presenterte resultatene fra en nylig publisert studie.

Forskerne har spurt finske ungdommer i alderen 15–16 år en rekke spørsmål om deres alkoholvaner i perioden 1999 til 2015.

Ungdommene mener selv at det er blitt vanskeligere å få tak i alkohol.

Den viktigste grunnen til det, skyldes at det er blitt mye vanligere å sjekke ungdommenes ID i butikker som selger alkohol, mener Raitasalo.

Av studien går det også fram at foreldre er blitt mer forsiktige med å servere eller kjøpe alkohol til barna.

I tillegg mener flere ungdommer i dag at det er risikabelt å drikke seks alkoholenheter hver helg sammenlignet med 1999.

Foreldre har mer kontroll

Raitasalo forklarer også nedgangen med at foreldre har mer kontroll over hvor barna er.

– Dette handler ikke bare om kontroll. Det handler også om en ny form for samkvem mellom foreldre og barn. Andre studier har vist at dynamikken i familier har endret seg. Foreldre og barn har et bedre og mer respektfullt forhold til hverandre, sier hun.

Ifølge forskeren har den store veksten i kommunikasjonsteknologi gjort det lettere å holde tett kontakt med barna. I tillegg går barna sjeldnere ut fordi de kan holde kontakten med sine venner på nettet.

Til våren kommer en rapport som også inkluderer data fra Norge og Sverige.

– Uten å avsløre for mye, ser det foreløpig ut til at de tre landene ikke skiller seg så mye fra hverandre, sier Raitasalo.

Grensesetting og oppdragerstil

Forskning.no skriver at forskere ved Folkehelseinstituttet har gransket tilgjengelig forskningslitteratur om temaet.

Forskerne konkluderte med at den viktigste faktoren for nedgangen i drikking, var foreldrenes grensesetting og oppdragerstil.

Av gjennomgangen går det fram at foreldre er blitt mer restriktive og at stadig færre får alkohol med seg når de skal på fest.

Samtidig som de unge drikker mindre, har alkoholkomsumet blant voksne gått opp.

