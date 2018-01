Innenriks

De aktuelle bilistene fikk nemlig ikke beslaglagt førerkortene sine. I stedet mistet de dem i bokstavelig forstand.

Mistet/stjålet...

Dette går fram av tall fra Førerkortkontoret i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Helt nøyaktig er det snakk om 78.152 meldinger om førerkort som ble mistet/stjålet, gjenglemt, ikke mottatt i posten eller som gikk tapt av «annen årsak» i fjor.

– Hva tenker du om at over 78.000 førerkort kom på avveie i fjor, Lars Olsson Sandstad ved Førerkortkontoret?

– Statens vegvesen har nok ikke tatt noe overordnet standpunkt til det. Erfaringsmessig er folk flinkere til å melde førerkortet tapt enn å si ifra at førerkortet er gjenfunnet, så jeg vil anta at det reelle antallet førerkortet som faktisk er på avveie er lavere. I tillegg vet vi fra selvbetjeningsløsningen vår at 8.864 førerkort ble registrert som gjenfunnet i 2017. Dette kan også inkludere førerkort meldt tapt før 2017.

Antallet førerkort på avveie har økt «noe» ifølge Sandstad, men det kan også skyldes at det i fjor ble enklere å melde fra om slikt via en ny nettløsning på Vegvesenets sider.

500 kroner i gebyr

På disse sidene kan man også få skaffet seg en midlertidig kjøretillatelse, gyldig i tre måneder, med mulighet til forlengelse for ytterligere tre måneder. Likevel er det langt fra alle som har gyldige dokumenter med seg under kjøring, selv om det i vegtrafikkloven heter at «under kjøring skal fører alltid ha førerkort og kompetansebevis med seg».

Utrykningspolitiet alene ga 2.119 bilister gebyr for å kjøre uten å ha hatt med seg førerkortet sitt i 2016. Hver av dem måtte betale 500 kroner for den unnlatelsessynden. Tall for 2017 foreligger ennå ikke fra Utrykningspolitiet.

Førerkortkontorets tall for i fjor viser at det var flest som meldte fra om førerkort på avveie i juli (8.655), juni (7.647) og august (7.412).